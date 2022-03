https://cz.sputniknews.com/20220310/lukasenko-prohlasil-ze-rozvedka-pobliz-hranic-objevila-skupinu-zoldaku--17961678.html

Lukašenko prohlásil, že rozvědka poblíž hranic objevila skupinu žoldáků

Lukašenko prohlásil, že rozvědka poblíž hranic objevila skupinu žoldáků

Prezident Běloruska Alexander Lukašenko řekl, že běloruská rozvědka objevila skupinu žoldáků poblíž hranic a požádal, aby tyto útvary nenarušovaly hranici. 10.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle slov hlavy státu v blízkém a střednědobém horizontu může dojít k vysokému vyostření hrozeb vojenské bezpečnosti země.Lukašenko má ve čtvrtek poradu s vedením ministerstva obrany.Uveďme rovněž, že Lukašenko vyslal specialisty do jaderné elektrárny v Černobylu, aby obnovili dodávku elektřiny do stanice.„Ministr energetiky dostal pokyn zorganizovat tuto práci, aby tam okamžitě dodal elektřinu. Máme dráty pro přenos energie ze sovětských dob, jsou zakonzervovány. Musí být okamžitě obnovena,“ cituje Lukašenko Belta.Podle informací, kterými disponuje prezident Běloruska, ukrajinští žoldáci nyní míří k jaderné elektrárně, a nikdo neví, jaké jsou jejich cíle.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

