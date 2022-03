https://cz.sputniknews.com/20220310/media-francie-se-pripravuje-na-zastaveni-dodavek-ruskeho-plynu-do-evropy-17963700.html

Média: Francie se připravuje na zastavení dodávek ruského plynu do Evropy

Média: Francie se připravuje na zastavení dodávek ruského plynu do Evropy

10.03.2022

Zástupci francouzské energetiky se podle nich už několik dní snaží najít řešení pro případ, že by země zůstala bez ruského plynu. Podle zdrojů se denně konala mezirezortní jednání s hlavními představiteli trhu: ropnými a plynárenskými společnostmi Engie a TotalEnergies, plynárenskou společností Gaz de France a řadou dalších.V pondělí se zástupci firem sešli ve vládě za účelem projednání možnosti zastavení ruského plynu v EU. „Toto riziko je malé, obzvlášť vzhledem k tomu, že Gazprom vždy dodával, přesto se na toto připravujeme... V Matignonském paláci (jenž je sídlem premiéra) nás požádali, abychom vypustili co nejvíce dodávek plynu," uvedl zdroj ze společnosti Engie.V rezidenci premiéra bylo zdůrazněno, že Francie potřebuje „na prahu příští zimy“ co nejvíce doplnit zásoby plynu. Hlavní naděje jsou kladeny především na dodávky mořskou cestou zkapalněného zemního plynu z Asie, Japonska, Egypta, Kataru, USA nebo Austrálie. Očekává se, že tyto země budou schopny nahradit polovinu ruského dovozu.Už dříve agentura Reuters uvedla, že Evropská unie postupně přestane nakupovat ropu, plyn a uhlí z Ruska, přesný časový rámec však neexistuje.Ředitel odboru hospodářské spolupráce ruského ministerstva zahraničí Dmitrij Birichevskij již dříve řekl, že reakce Moskvy na západní sankce bude rychlá a citelná, práce na opatřeních reakce probíhají ve všech směrech. Poznamenal, že tváří v tvář zvýšeným restrikcím omezuje ruská strana používání dolaru v devizových rezervách a vnějším vypořádání, přechází na nezápadní kapitálové trhy a také se snaží chránit investiční projekty před vnějšími negativními vlivy. Diplomat zdůraznil, že Moskva lituje, že Evropská unie rozpoutala „totální ekonomickou válku“ proti Rusku. Zároveň, poznamenal Birichevskij, sankce EU způsobují obrovské škody občanům samotné unie a důvody pro jejich zavedení lze jen těžko logicky odůvodnit.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

