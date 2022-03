https://cz.sputniknews.com/20220310/medvedev-rusko-zasadne-a-tvrde-zareaguje-na-restrikce-ze-strany-zapadu---17962205.html

Medveděv: Rusko zásadně a tvrdě zareaguje na restrikce ze strany Západu

Rusko zásadně a tvrdě odpoví na omezení uvalená Západem, prohlásil místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. 10.03.2022, Sputnik Česká republika

„Hlavním úkolem politiků je vyvíjet silný tlak na akcionáře podniků, donutit je, aby se podřídili jejich vůli. Neochotu zahraničních podniků opustit Rusko, jejich případné ztráty také neberou v úvahu. Odpovíme na to zásadně a tvrdě,“ napsal Medveděv na sociální síti VKontakte.Země se podle něj také nesmíří s bezdůvodným zabavováním majetku Rusů a ruských firem v zahraničí. Jedná se o potřebě symetrické reakce, včetně zabavení cizího majetku a jeho možného znárodnění.Podle jeho názoru zahraniční společnosti, ať už jsou důvody jejich odchodu jakékoli, by měly pochopit, že pro ně nebude snadné vrátit se na ruský trh, Rusko se vyrovnalo se sankcemi v roce 2014 a vyrovná se s nimi i nyní.„Ať už jsou důvody odchodu jakékoli, zahraniční společnosti musí pochopit, že nebude snadné vrátit se na náš trh,“ napsal VKontakte.Medveděv odkázal i na poměrně nedávné zkušenosti Ruska.„Příkladem je rok 2014, kdy také Západ vyvolal paniku od nuly a uvalil sankce. Naše země však v uplynulém období reagovala na tyto akce symetrickým omezením, dokázala zajistit potravinovou bezpečnost, vyřešit řadu problémů v oblasti nahrazování dovozu. Zvládneme to i teď,“ podotkl.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

