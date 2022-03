https://cz.sputniknews.com/20220310/mo-rf-jednim-z-cilu-usa-je-vytvorit-bioagenty-schopne-postihovat-ruzne-etnicke-skupiny-obyvatelstva-17964985.html

MO RF: Jedním z cílů USA je vytvořit bioagenty schopné postihovat různé etnické skupiny obyvatelstva

MO RF: Jedním z cílů USA je vytvořit bioagenty schopné postihovat různé etnické skupiny obyvatelstva

Jedním z cílů USA a jejich spojenců je vytvořit bioagenty schopné selektivně postihovat různé etnické skupiny obyvatelstva, uvedlo Ministerstvo obrany Ruské... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-10T14:13+0100

2022-03-10T14:13+0100

2022-03-10T15:12+0100

Ministerstvo obrany RF uvedlo, že byl potvrzen fakt vyplácení peněz ze strany Ministerstva obrany USA za účast ve výzkumech na Ukrajině.Projekt týkající se obzvláště nebezpečných infekcí přenášených stěhovavými ptáky, který byl realizován v rámci biologických programů USA a jejich spojenců z NATO, byl jedním z nejbezohlednějších a nejnebezpečnějších, protože neumožňuje kontrolovat další vývoj situace, řekl vedoucí vojsk radiační, chemické a biologické ochrany Ozbrojených sil RF generálporučík Igor Kirillov. Pentagon rovněž zajímal hmyz, který je schopen přenášet nebezpečné infekční nemoci.USA navrhovaly rozšířit svůj vojenský a biologický program na území Ukrajiny, kromě jiného nadále zkoumaly původce antraxu a afrického moru prasat. „Kromě toho prostudované materiály obsahují návrhy rozšířit vojenský a biologický program USA na území Ukrajiny. Byly objeveny důkazy, že pokračují ukončené biologické projekty UP-2, UP-9, UP-10 zaměřené na studium původců antraxu a afrického moru prasat,“ uvedl Kirillov.Náměstkyně ministra zahraničí USA Victorie Nulandová dříve uvedla, že na Ukrajině jsou objekty biologických výzkumů, Kyjev a Washington se měly podílet na tom, aby se tyto materiály nedostaly do rukou ruských sil. Podle dostupných informací se Američanům povedlo přemístit z laboratoří v Kyjevě, Charkově a Oděse velkou část dokumentace, včetně databází, biomateriálů a vybavení do Lvovského výzkumného ústavu epidemiologie a hygieny a také na americký konzulát ve Lvově. Nelze vyloučit, že část bude převezena do Polska.USA, ukrajinské a gruzínské laboratoře poblíž hranic s RF realizují projekt, v rámci něhož budou přenašeči biologických zbraní netopýři.Všechny důležité výzkumy na Ukrajině, které se týkaly krymžsko-konžské hemorohagické horečky, se vedly pod vedením odborníků z USA.Dokumenty, které jsou k dispozici, potvrzují, že občané Ukrajiny často předávali biologické vzorky do zahraničí.Ruské ministerstvo obrany dále uvedlo, že z Ukrajiny bylo do australského institutu předáno 350 kryokontejnerů se vzorky krve, a to pod záminkou určení titru protilátek.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

ukrajina

pentagon

