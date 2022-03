https://cz.sputniknews.com/20220310/na-odchod-sberbank-z-cr-doplati-tuzemske-obce-a-mesta-17960478.html

Na odchod Sberbank z ČR doplatí tuzemské obce a města

Na odchod Sberbank z ČR doplatí tuzemské obce a města

Zdá se, že na odchod Sberbank z evropského trhu doplatí nejen některé krajské úřady, ale spousta obcí a měst nebo bytová družstva. Píše o tom TN Nova. 10.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-10T19:31+0100

2022-03-10T19:31+0100

2022-03-10T19:31+0100

česko

banka

problém

sberbank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/17846116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_829ac8e69212bc9431317728bfb64a5a.jpg

Může dojít k tomu, že některé subjekty nebudou mít na provoz. Část vkladů je sice pojištěná, jenže to se týká úspor jen do přibližně 2,5 milionu korun.Jako příklad média uvádí obec Senice na Hané, která měla ve Sberbank téměř všechny peníze. Jedná se o částku 45 milionů korun. Podle slov starosty obce Michala Tichého, je zapotřebí udělat novou elektriku v mateřské školce a dokončit kanalizaci.„Není jiná možnost, než to nedostavět. Na to jsou vázané termíny a jinak přijdeme o dotace,“ přiblížil.Bystrc, městská část Brna zchudla o hodně větší částku, a to o 150 milionů.Podotýká se, že v podobné situaci je minimálně 120 měst a obcí po celé zemi.Jihomoravské Želešice měly u Sberbank 9 milionů korun. Vedení obce vyzvalo obyvatele, aby již neposílali do ruské banky poplatky za odpady nebo psy.Některé obce neskrývají, že nebudou mít na výplatu mezd nebo budou muset šetřit na veřejném osvětlení.Ekonom Štěpán Křeček uvedl, že kritéria, podle kterých si některé obce volily Sberbank, nebyla dobře nastavená. Například Jihlava ukládala volné peníze do pěti různých bank, přitom každá pátá koruna končila u ruské banky. Šlo o částku 150 milionů.Kromě toho, i bytová družstva měla své účty v Sberbank.Co se týče řešení stávajícího problému, obce by se části peněz mohly dočkat po zajištění majetku Sberbank. Ten proces však může trvat měsíce nebo roky.Aby v budoucnu bylo zabráněno podobné situaci, města a obce by měly povinně ukládat peníze například u České národní banky, ale kvůli tomu by muselo dojít ke změně legislativy.

https://cz.sputniknews.com/20220309/bloomberg-nemecko-zabranuje-odpojeni-ruske-banky-sberbank-od-swiftu--17956701.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

banka, problém, sberbank