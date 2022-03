https://cz.sputniknews.com/20220310/polsky-prezident-urychli-dodavky-americkych-zbrani-do-polska-17965201.html

Polský prezident urychlí dodávky amerických zbraní do Polska

Duda také uvedl, že požádal americkou viceprezidentku, aby byly tyto programy co nejvíce urychleny. „Protože chceme, aby armáda měla co nejdříve moderní techniku,“ dodal.Zároveň polský prezident požádal USA o pomoc při řešení situace s uprchlíky z Ukrajiny, kterých má být v Polsku již téměř 1,5 milionu.Polský prezident také vyzval k novým sankcím proti Rusku, podle něj musí Ruská federace zodpovídat za své činy.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.Po zahájení Ruskem speciální operace na Ukrajině začal Západ zavádět nové sankce. Byly uvaleny mj. na Centrální banku Ruska a několik úvěrových organizací bylo odpojeno do SWIFTu. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Evropská unie a USA uzavřely nebe pro ruská letadla. Desítky velkých společností opustily ruský trh. Na tomto pozadí zvýšila Centrální banka RF klíčovou sazbu hned na 20 procent ročně, a ministerstvo financí zavázalo exportéry, aby prodávali 80 procent valutového zisku v rámci všech zahraničněobchodních smluv, což má stabilizovat kurz rublu. Zavádějí se i jiná opatření na podporu ekonomiky. Podle slov ruských úřadů má země velkou míru finanční bezpečnosti a kabinet ministrů si předem promyslel cesty řešení potenciálních problémů.

