Putin: USA lžou svým vlastním občanům, a kryjí se Ruskem

2022-03-10T15:25+0100

2022-03-10T15:25+0100

2022-03-10T16:05+0100

„Co se týče těch zemí, které činí nikoliv přátelské kroky ve vztahu k naší zemi a ekonomice, my s vámi velmi dobře víme – oni apelují na své občany, aby si utáhli opasky, aby se oblékali tepleji. A jako důvod zhoršení jejich situace uvádějí sankce, které vůči nám uvalují. Velmi zvláštně to vypadá, o to víc, že my plníme všechny své závazky dodávek energií,“ uvedl Putin.Putin uvedl, že USA lžou svým vlastním občanům, a kryjí se Ruskem.Ruský prezident uvedl, že ceny na energie na Západě rostou kvůli jejich vlastním chybám ve výpočtech.USA teď chtějí podepisovat dohody na energetické zdroje s Íránem a Venezuelou, vůči kterým dříve Amerika uvalovala nelegitimní sankce, uvedl Putin. Rusko nehodlá zavírat svůj trh pro zahraniční partnery a je připraveno pracovat se všemi, kdo si to přeje. Ruský prezident dále uvedl, že si je jistý, že sankce proti Rusku by pokračovaly i nadále, jako tomu bylo mnoho let předtím. Podle Putina byl sankční tlak na Rusko vždy, ale teď je komplexní. Rusko však překoná všechny problémy, ekonomika se přizpůsobí a země bude nezávislá.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

