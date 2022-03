https://cz.sputniknews.com/20220310/reditelka-americkych-tajnych-sluzeb-tvrdi-ze-ukrajina-nema-biologicke-ani-jaderne-zbrane-17968419.html

Ředitelka amerických tajných služeb tvrdí, že Ukrajina nemá biologické ani jaderné zbraně

Ředitelka amerických tajných služeb tvrdí, že Ukrajina nemá biologické ani jaderné zbraně

Ředitelka tajných služeb USA Avril Hainesová uvedla, že Ukrajina nemá biologické ani jaderné zbraně. Podle ní USA pomáhaly v oblasti biologických výzkumů pouze... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-10T20:50+0100

2022-03-10T20:50+0100

2022-03-10T20:50+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

usa

laboratoř

ukrajina

biologické zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1184/42/11844261_0:127:2961:1792_1920x0_80_0_0_55eba6e74a1c4558e9edd457854b812a.jpg

Hainesová záporně odpověděla na otázku senátora, zda je možné umístit znaménko rovná se mezi to, že na území Ukrajiny se nacházejí objekty, v nichž se provádějí biologické výzkumy a to, že se tam nacházejí objekty, v nichž se vyvíjejí zbraně. Podle Hainesové Ukrajina nemá v plánu vyvíjet biologické nebo jaderné zbraně.Zmiňme, že ruské ministerstvo obrany dříve informovalo o tom, že USA vydaly přes 200 milionů dolarů na biologické laboratoře na Ukrajině, které se podílely na americkém vojenském biologickém projektu.Projekt týkající se obzvláště nebezpečných infekcí přenášených stěhovavými ptáky, který byl realizován v rámci biologických programů USA a jejich spojenců z NATO, byl jedním z nejbezohlednějších a nejnebezpečnějších, protože neumožňuje kontrolovat další vývoj situace, řekl vedoucí vojsk radiační, chemické a biologické ochrany Ozbrojených sil RF generálporučík Igor Kirillov.Podle dostupných informací se Američanům povedlo přemístit z laboratoří v Kyjevě, Charkově a Oděse velkou část dokumentace, včetně databází, biomateriálů a vybavení do Lvovského výzkumného ústavu epidemiologie a hygieny a také na americký konzulát ve Lvově. Nelze vyloučit, že část bude převezena do Polska.

https://cz.sputniknews.com/20220310/mo-rf-jednim-z-cilu-usa-je-vytvorit-bioagenty-schopne-postihovat-ruzne-etnicke-skupiny-obyvatelstva-17964985.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, laboratoř, ukrajina, biologické zbraně