Reuters informuje o plánech EU ohledně postupného zřeknutí se nákupu plynu od Ruska

Reuters informuje o plánech EU ohledně postupného zřeknutí se nákupu plynu od Ruska

Evropská unie se hodlá postupně zřeknout nákupu ropy, plynu a uhlí v Rusku, informuje agentura Reuters s odkazem na návrh deklarace summitu EU ve Versailles. 10.03.2022, Sputnik Česká republika

Neformální summit lídrů zemí EU se má konat ve Versailles 10-11. března.Daná informace byla zveřejněna na pozadí podepsání prezidentem USA Joem Bidenem v úterý výnosu o zákazu dovozu energetických nosičů z Ruska. Platí to pro ropu, zkapalněný zemní plyn a uhlí, a také některé ropné výrobky.Situace s plynem v EvropěNa evropském plynovém trhu vládne již několik měsíců neklid. Loni na jaře kolísaly ceny v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc kubíků, ke konci srpna vyšplhaly na 600 dolarů, v říjnu poprvé překročily tisíc a v prosinci dva tisíce dolarů. Pak následoval jistý pokles, ale ceny zůstaly stabilně vysoké, což se nestalo za celé dějiny existence plynových uzlů v Evropě. Experti to vysvětlují nedostatečným množstvím plynu v evropských podzemních nádržích, omezenou nabídkou hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po zkapalněném plynu v Asii.Na začátku února kolísaly ceny futures v rozmezí 800-1 030 dolarů, avšak pak prudce vyšplhaly poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky, po čemž Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace Ukrajiny.Nejvyšší cena plynu činila až 3 900 dolarů za tisíc kubíků.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

