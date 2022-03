https://cz.sputniknews.com/20220310/ruska-vlada-schvalila-myslenku-znarodneni-majetku-spolecnosti-ktere-odesly-17956920.html

Ruská vláda schválila myšlenku znárodnění majetku společností, které odešly

Ruská vláda schválila myšlenku znárodnění majetku společností, které odešly

Myšlenka znárodnit majetek zahraničních společností, které přestaly pracovat v Rusku, byla navržena ve straně Jednotné Rusko. Takové opatření by mělo zabránit... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-10T07:01+0100

2022-03-10T07:01+0100

2022-03-10T07:01+0100

vláda

rusko

ukrajina

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/555/93/5559305_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_d451926cb360c257f679435fbcc21f77.jpg

Vládní komise pro legislativní činnost schválila druhý balíček opatření na podporu ruské ekonomiky tváří v tvář sankcím, který mimo jiné počítá s „prvním krokem ke znárodnění majetku zahraničních společností“, uvádí se na Telegram-kanálu Jednotného Ruska.Iniciativa vzešla ze strany samotné. Návrh zákona umožňuje zavedení vnější správy soudem v organizacích, z nichž nejméně 25 % vlastní zahraniční osoby z nepřátelských států, pokud přestanou pracovat v Rusku. To zabrání bankrotu a zachrání pracovní místa, uvedli ve straně.Návrh zákona, který byl projednáván 9. března ve vládní komisi (RBK má kopii), zavádí novou instituci – „externí správu pro řízení organizace“.V současnosti takový postup v insolvenčních zákonech neexistuje. Důvodem pro zavedení externí správy je „skutečné ukončení“ vedení organizace „v rozporu s požadavky zákona“ a jednání manažerů nebo akcionářů společnosti, které může vést k „bezdůvodnému ukončení činnosti, likvidaci nebo bankrotu“ organizace (stačí jeden ze dvou důvodů).Externím správcem bude ustanovena státní korporace VEB.RF (v případě nefinanční organizace) nebo Agentura pojištění vkladů (v případě finanční organizace). Rozhodnutí o externí správě může být učiněno na žádost kteréhokoli člena představenstva společnosti nebo Federální daňové služby (FDS). Federální daňová služba dále podává takovou žádost na základě rozhodnutí meziresortní komise ministerstva hospodářského rozvoje.Vlastník firmy může do pěti dnů odmítnout externí správu, pokud obnoví práci nebo prodá podíl zahraniční osobě nespojené s „nepřátelskými“ státy, případně ruské osobě za podmínky zachování byznysu a zaměstnanců. V opačném případě soud jmenuje dočasnou správu na tři měsíce a poté jsou akcie nové organizace dány do dražby a stará je zlikvidována. Nový majitel se zavazuje ponechat si minimálně 2/3 zaměstnanců a minimálně rok pokračovat v činnosti staré organizace.Proti rozhodnutí soudu o ustanovení vnější správy se může akcionář nebo bývalý vedoucí organizace odvolat.Prodej ruských podniků cizími státními příslušníky mohou zkomplikovat nová pravidla, podle nichž transakce s účastí nerezidentů ze zemí, které zavedly sankce proti Rusku, týkající se vyvlastnění cenných papírů v ruských společnostech, vyžadují povolení od vládní komise pro zahraniční investice. Tento požadavek se nevztahuje na transakce týkající se prodeje zahraničních akcií ruských společností s ručením omezeným (s.r.o.).Podle Andreje Isajeva, místopředsedy frakce ve Státní dumě, jde o statisíce pracovních míst. Uvedl, že v takových podnicích pracují „naši lidé, kteří ovládají všechny technologie“, a suroviny se zpravidla vyrábějí v Rusku.„Existují všechny zákonné předpoklady. V ruském a mezinárodním právu existuje pojem - předcházet větší škodě s pomocí menší. Musíme požádat vládu, aby udělila právo ukončit franšízové smlouvy za maximálně výhodných podmínek, ignorovat patentová práva pro tyto organizace,“ řekl Isajev na operativní poradě věnované projednání opatření k zajištění sociálně-ekonomické stability. Více než 100 zahraničních společností a služeb již dříve oznámilo pozastavení nebo ukončení práce v Rusku. Jsou mezi nimi automobilky Mercedes-Benz, Škoda a Volkswagen, obchodní řetězec nábytku a domácích potřeb IKEA a další. Všechny mají výrobní závody v Rusku.Společnost Yum! Brands (vlastník KFC) pozastaví práci 70 restaurací a McDonald's uzavře všech 850 svých provozoven. Firma bude nadále vyplácet mzdy svým zaměstnancům - v Rusku jich má asi 62 000. Kavárenský řetězec Starbucks také pozastaví práci 130 podniků v Rusku, kde pracuje téměř 2 000 zaměstnanců.Kromě toho, na pozadí západních sankcí, Ministerstvo dopravy RF posoudilo variantu znárodnění letadel Boeing a Airbus, uvedly zdroje RBK. Evropská unie předtím zakázala dodávky nových letadel do Ruska a zrušila stávající leasingové smlouvy s přechodným obdobím do 28. března.

https://cz.sputniknews.com/20220309/kyjev-siri-dezinformaci-o-opatrenich-ruskych-vojaku-vuci-atomovym-elektrarnam-uvedla-zacharovova-17950248.html

https://cz.sputniknews.com/20220309/nulandova-uznala-pritomnost-zarizeni-pro-biologicky-vyzkum-na-ukrajine--17949742.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vláda, rusko, ukrajina