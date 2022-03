https://cz.sputniknews.com/20220310/spojene-staty-predstavi-zakon-a-zakazu-dovozu-ropy-z-iranu-a-venezuely-17964835.html

Spojené státy představí zákon a zákazu dovozu ropy z Íránu a Venezuely

Americký senátor od státu Florida Rubio představí návrh zákona o zákazu dovozu do Spojených států ropy ze dvou dalších zemí. 10.03.2022, Sputnik Česká republika

„Budoucí dovoz ropy do USA z Venezuely a Íránu bude zakázán podle zákona, který tento týden představí republikánský senátor a člen Výboru pro zahraniční vztahy Marko Rubio," uvedla agentura Bloomberg.Podle zpravodajské agentury má tento krok zabránit případným pokusům administrativy Joea Bidena obrátit se na Venezuelu nebo na Írán se žádostí o pomoc v boji proti růstu cen ropy způsobenému vojenskou operací Ruska na Ukrajině a zákazem dovozu do USA ropy z Ruska.V úterý Biden oznámil, že Spojené státy zastaví dovoz ruské ropy a plynu. Představitelé administrativy se účastní jednání se světovými mocnostmi ve Vídni s cílem obnovit jadernou dohodu s Íránem z roku 2015, kterou bývalý prezident Donald Trump v roce 2018 odmítl. Pokud by k dohodě došlo, mohlo by to vést ke zvýšení produkce ropy v Íránu a dodávkám na světový trh.Navíc zástupci americké administrativy již provedli řadu jednání ve Venezuele, kde probírali otázku vyloučení z amerických sankcí, které znovu umožní Caracasu volně prodávat ropu, tvrdí agentura s odkazem na vlastní zdroje.„Rubiův návrh zákona by této možnosti zabránil pomocí zákazu dovozu ropy, ropných výrobků a zkapalněného zemního plynu z Íránu a Venezuely z důvodů národní bezpečnosti a s odkazem na jejich podporu „zahraničních teroristických organizací“ v probíhajících konfliktech a nezákonným aktivitám,“ hovoří se v materiálu.

