Velká Británie uvalila nové sankce proti ruským podnikatelům

Na britský sankční seznam byla nově přidána jména miliardáře Olega Deripasky, šéfa Gazpromu Alexeje Millera, generálního ředitele společnosti Rosněfť Igore... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

Spojené království také přidalo do seznamu miliardáře a podnikatele Romana Abramoviče. Jeho aktiva budou zamrazena, informují britská média.Připomínáme, že 8. března proběhlo setkání šéfů států Visegrádské čtyřky a Británie v Londýně. Premiéři V4 se setkali s britským protějškem Borisem Johnsonem a domluvili se na společném postupu v sankcích proti Rusku kvůli speciální operaci na Ukrajině, snižování závislosti na ruských energetických zdrojích a posílení společné kybernetické bezpečnosti.24. února zahájilo Rusko vojenskou operaci na Ukrajině. V reakci na to Západ uvalil nové protiruské sankce. Pod ně spadá několik největších bank, včetně Sberbank a VTB. Evropská unie, USA, Kanada a další země uzavřely nebe pro ruská letadla. Pro některé státní podniky se zkomplikovaly možnosti přilákat zahraniční kapitál. Sankce byly uvaleny i na dovoz vysoce technologické produkce do Ruska.

