https://cz.sputniknews.com/20220310/vlada-ukrajiny-navrhla-trvale-zakazani-zpravodajske-agentury-mia-rossiya-segodnya-17969368.html

Vláda Ukrajiny navrhla trvalé zakázání zpravodajské agentury MIA Rossiya Segodnya

Vláda Ukrajiny navrhla trvalé zakázání zpravodajské agentury MIA Rossiya Segodnya

Ukrajinská vláda navrhuje trvalé zakázání zpravodajské agentury MIA Rossiya Segodnya a dalších médií a také uvalení sankcí proti ruským novinářům a mediálních... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-10T22:59+0100

2022-03-10T22:59+0100

2022-03-10T22:59+0100

svět

rusko

ukrajina

dmitrij kiseljov

margarita simoňanová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/958/20/9582006_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_ed127c95e2a51e92406050007203cae6.jpg

Tkačenko poznamenal, že „mezi právnickými osobami zákaz čeká“: První kanál, RTR, NTV, Rossiya Segodnya, Gazprom-Media Holding, Zvězdu, Ren TV, NTV Plus a ivi.ru.Již dříve národní rada Ukrajiny pro televizní a rozhlasové vysílání navrhla zařadit Dmitrije Kiseljova na „seznam osob představujících hrozbu pro národní bezpečnost“. Sám novinář to označil za nové potvrzení, že kyjevské úřady žijí ve světě bolestivých iluzí.Mezinárodní tisková agentura Rossiya Segodnya a agentura RIA Novosti Ukrajina byly zařazeny na sankční seznam Ukrajiny v květnu 2018. Poté bylo ukrajinským internetovým poskytovatelům nařízeno zablokovat přístup na stránky: rossiyasegodnya.rf, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru a rian.com.ua. Kiseljov poté uvedl, že ukrajinské úřady by měly přestat pronásledovat média. Simoňanová se domnívala, že to, co se stalo, je pomsta Kyjeva za Krymský most. Ruské ministerstvo zahraničí označilo kroky Kyjeva proti RIA Novosti Ukrajina za svévoli a tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Kreml očekává tvrdou reakci mezinárodních organizací.

https://cz.sputniknews.com/20220310/na-odchod-sberbank-z-cr-doplati-tuzemske-obce-a-mesta-17960478.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, ukrajina, dmitrij kiseljov, margarita simoňanová