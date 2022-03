https://cz.sputniknews.com/20220310/vlastnik-zablokovanych-stranek-neobdrzel-jsem-obvineni-proc-je-web-hrozbou-pro-narodni-bezpecnost-17967302.html

Vlastník zablokovaných stránek: Neobdržel jsem obvinění, proč je web hrozbou pro národní bezpečnost

Vlastník zablokovaných stránek: Neobdržel jsem obvinění, proč je web hrozbou pro národní bezpečnost

Koncem února se soukromá analytická stránka Exanpro.cz stala jednou z prvních zablokovaných v ČR. Její provozovatel a majitel Jiří Wagner, bývalý plukovník...

25. února sdružení CZ.NIC, které spravuje českou doménu, na svých stránkách informovalo o zablokování osmi vybraných českých webů, které „ohrožují národní bezpečnost“. Později došlo k zablokování dalších šesti registrovaných v zahraničí. Učinilo to podle jejích slov „po intenzivních konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení Vlády České republiky“. Tento krok následoval po zahájení Ruskem vojenské operace na Ukrajině a údajnému šíření dezinformací souvisejících s těmito událostmi. Zablokování webu neprovedla přitom žádná složka státu.Dle jeho slov nečekal, že výstupy jeho analytického webu, který obsahuje vlastní analýzy, hodnocení a předpovědí, budou shledané za nebezpečné „jenom proto, že výstupy nekopírují jednostranná stanoviska vlády“.„Vláda a sdružení CZ.NIC se postavily do role samozvaných soudců a bez jakékoli argumentace a pravomocí vydaly rozsudek, že Exanpro.cz se v souvislosti s děním na Ukrajině podílí na dezinformační kampani,“ pokračuje a poukazuje, že analytiku nelze označovat za „dezinformační“. Dle jeho vlastních slov hodnocení může být správné, částečně správné, nebo mylné, ale nikdy nemůže být dezinformační. Odůvodňuje to tím, že hodnocení je nikoliv souhrn faktů, ale výsledek analytického procesu, v němž jsou zahrnuta jak fakta, tak domněnky spojené s vyvozováním úsudků.Po blokaci webových stránek se vedoucí vládní činitelé a politici vyjádřili ke kroku omezujícímu činnost řady webů. Zejména premiér Petr Fiala v diskuzním pořadu CNN Prima News uznal, že šlo o ojedinělý krok. „Možná je to na hraně, je k tomu ale potřeba odvaha,“ prohlásil šéf české vlády.Mezi dalšími zablokovanými stránkami na českém internetu jsou Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz a Skrytapravda.cz.

česká republika

