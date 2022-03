https://cz.sputniknews.com/20220310/zelenskyj-pouzil-tehotnou-modelku-pro-fejk-o-bombardovani-mariupolu-17965666.html

Zelenskyj použil těhotnou modelku pro fejk o bombardování Mariupolu

Kanál Telegram Válka proti fejkům napsal, že zprávy o útoku ruskými letadly na porodnici v Mariupolu, jsou falešné. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj to... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

„Přestože se informace o útoku objevily včera uprostřed dne (na četných videích a fotografiích nebyl vidět ani jeden pacient), záběry těhotných žen se v informačním prostoru objevily mnohem později – večer 9. března. Okamžitě však obletěly všechny tiskové agentury a veřejné stránky, začaly se šířit v různých populárních komunitách a mezi blogery, což může být následkem plánované kampaně, a to i přesto, že sami místní tvrdí, že v porodnici nebyly žádné rodící ženy, resp. personál,“ píše kanál Telegram.Příběh podle informací kanálu vyvolává mnoho otázek. Poznamenává se, že „je logické předpokládat, že pokud by tam skutečně byly rodící ženy, příslušníci záchranné služby a očití svědci, kteří na místo dorazili jako první, by si místo mimořádné události okamžitě vyfotili na své telefony, bez čekání na slavného reportážního fotografa“.Kanál na Telegramu píše, že obdržel „nezpochybnitelná potvrzení montáže záběrů s těhotnými ženami, za které jsou zodpovědní ukrajinští propagandisté ​​a jejich polští mediální instruktoři“.„Ukrajinci použili k nejhlasitějším záběrům modelku Mariannu z Mariupolu (celkem jsou tři záběry). Je zvláštní, že hraje dvě různé těhotné ženy najednou: musela se dokonce převléknout a přemalovat, což ale není překvapivé: Marianna je ve skutečnosti v regionu známá blogerová kráska. Chtěli bychom poznamenat, že dívka je skutečně těhotná, ale v porodnici prostě nemohla být: ústav už několik dní využívají ozbrojenci Azova (v Rusku je zakázaný a proti jeho bojovníkům bylo v Ruské federaci zahájeno trestní řízení, pozn. red.) jako opevněné zařízení, které nefunguje jako zdravotnické zařízení,“ uvádí kanál Telegram.Ani uživatelům Instagramu neunikla skutečnost, že se jedná o natáčení fejku o porodnici v Mariupolu. Z toho sledující obvinili i zmíněnou modelku Mariannu Podgurskou.Dívka zveřejnila na své stránce na sociální síti záběry, kde se nachází poblíž údajně zničené porodnice v Mariupolu. Pod jejím příspěvkem se objevilo hodně komentářů od uživatelů, kteří píší, že jí nemohlo být ublíženo, jelikož porodnice je pro civilisty uzavřena a v budově sídlí ozbrojenci národního praporu Azov.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

