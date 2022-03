https://cz.sputniknews.com/20220311/bulhrasky-expert-eu-chce-vydelavat-na-ruskych-zdrojich-a-pritom-uvalovat-na-rusko-dalsi-sankce-17967757.html

Bulhraský expert: EU chce vydělávat na ruských zdrojích, a přitom uvalovat na Rusko další sankce

Bulhraský expert: EU chce vydělávat na ruských zdrojích, a přitom uvalovat na Rusko další sankce

Evropská unie chce používat Rusko jako krevní banku – dovážet ruské zdroje a přitom dále uvalovat vůči Rusku sankce. Takový názor ve vysílání Bulgaria on Air... 11.03.2022, Sputnik Česká republika

„Záměr kolektivního Západu spočívá v tom, aby Rusko sloužilo jako krevní banka, tedy jako zdroj surovin, díky němuž Západ vydělává na výrobě zboží s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl expert.Lídři členských zemí EU můžou v dané situaci říkat to, co se bude líbit místním voličům, je však jasné, že konečná pozice bude taková, jakou ji vidí Německo, uvedl Sarijski. Expert dále poznamenal, že Polsko sdělilo, že je možné nahradit ruský plyn plynem z Baltského proudu, který zatím existuje pouze na papíře. Podle odborníka tento výrok padl jenom proto, že bylo hned jasné, že dodávky ruského plynu zakázány nebudou. Bulharský premiér Kiril Petkov dříve uvedl, že Bulharsko si nemůže dovolit se vzdát ruských energií a uvědomoval si, že k takovým sankcím nedojde.Další expert v oblasti ekonomiky Jevgenij Kanev si myslí, že v dlouhodobé perspektivě země EU, včetně Bulharska, najdou náhradu za ruský plyn.EU a ruský plynEvropská unie se hodlá postupně zřeknout nákupu ropy, plynu a uhlí v Rusku, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na návrh deklarace summitu EU ve Versailles.Daná informace byla zveřejněna na pozadí podepsání prezidentem USA Joem Bidenem v úterý výnosu o zákazu dovozu energetických nosičů z Ruska. Platí to pro ropu, zkapalněný zemní plyn a uhlí, a také některé ropné výrobky.Na evropském plynovém trhu vládne již několik měsíců neklid. Loni na jaře kolísaly ceny v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc kubíků, ke konci srpna vyšplhaly na 600 dolarů, v říjnu poprvé překročily tisíc a v prosinci dva tisíce dolarů. Pak následoval jistý pokles, ale ceny zůstaly stabilně vysoké, což se nestalo za celé dějiny existence plynových uzlů v Evropě. Experti to vysvětlují nedostatečným množstvím plynu v evropských podzemních nádržích, omezenou nabídkou hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po zkapalněném plynu v Asii.Na začátku února kolísaly ceny futures v rozmezí 800-1 030 dolarů, avšak pak prudce vyšplhaly poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky, po čemž Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizace Ukrajiny.Nejvyšší cena plynu činila až 3 900 dolarů za tisíc kubíků.

