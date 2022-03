https://cz.sputniknews.com/20220311/joe-biden-je-pripraven-okamzite-podepsat-novy-rekordni-balicek-financni-pomoci-ukrajine-17978566.html

Joe Biden je připraven okamžitě podepsat nový rekordní balíček finanční pomoci Ukrajině

Joe Biden je připraven okamžitě podepsat nový rekordní balíček finanční pomoci Ukrajině

Americký prezident uvedl, že má v úmyslu okamžitě podepsat Kongresem schválený rozpočet do konce fiskálního roku 2022, který zahrnuje rekordní balíček v... 11.03.2022

Americký prezident se také dotknul tématu dalších sankcí. Biden uvedl, že USA zavádějí zákaz dovozu alkoholu, diamantů a mořských plodů z Ruska.USA kromě toho zakazují dodávky luxusního zboží do Ruska.„Pokračujeme v honu na jejich super jachty a rekreační domy v hodnotě stovek milionů dolarů, v rámci této iniciativy jim zkomplikujeme nákup špičkového zboží vyrobeného v naší zemi. Zakazujeme vývoz luxusního zboží do Ruska,“ řekl dál Biden.Americký prezident rovněž uvedl, že nový balíček sankcí proti Rusku zdaleka není poslední.Biden se během svého projevu k národu zmínil o tom, že USA i NATO se budou snažit vyhnout přímé konfrontaci s Ruskem, protože by to znamenalo začátek třetí světové války.Dále poznamenal, že USA každý den dodávají na Ukrajinu nové zbraně, včetně protitankových a protiletadlových systémů.„Během minulého roku Spojené státy poslaly Ukrajině pomoc v oblasti bezpečnosti v hodnotě více než miliardy dolarů, včetně protitankových a protiletadlových systémů…Nové zásilky přicházejí každý den,“ řekl Biden.Kromě toho americký prezident podepsal výnos, který zakazuje prodej nebo jiné dodávky dolarových bankovek do Ruska.Spojené státy a další země G7 chtějí připravit Rusko o možnost půjčovat si od Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, uvedl americký prezident.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

