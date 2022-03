https://cz.sputniknews.com/20220311/lidri-eu-se-vyslovili-pro-evropskou-integraci-ukrajiny-prohlasil-prezident-litvy-17970119.html

Lídři EU se vyslovili pro evropskou integraci Ukrajiny, prohlásil prezident Litvy

Lídři EU se vyslovili pro evropskou integraci Ukrajiny, prohlásil prezident Litvy

Evropští předáci na summitu ve Versailles se vyslovili pro evropskou integraci Ukrajiny, oznámil prezident Litvy Gitanas Nauseda na svém Twitteru 11.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-11T08:29+0100

2022-03-11T08:29+0100

2022-03-11T08:29+0100

svět

eu

ukrajina

litva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/17970156_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_02d2fa0b2759c76cea2a881365018fe6.jpg

Volodymyr Zelenskyj podepsal 28. února přihlášku na zapojení Ukrajiny do Evropské unie. O den později podpořil Evropský parlament rezoluci o poskytnutí Ukrajině statusu země uchazeče.EU bude upevňovat partnerství s Ukrajinou, aniž by čekala na výsledky projednání její přihlášky do unie, uvádí se v prohlášení podle výsledků prvního dne schůzky evropských lídrů ve Versailles.„28. února roku 2022 podal prezident Ukrajiny přihlášku do EU a realizoval tím právo Ukrajiny rozhodovat o vlastní budoucnosti. Rada EU zareagovala pohotově a nařídila Evropské komisi, aby tuto přihlášku zhodnotila v souladu s ustanoveními Smluv. Zatím co to probíhá, budeme neodkladně i nadále upevňovat naše styky a prohlubovat partnerství, abychom podpořili Ukrajinu na její cestě do Evropy. Ukrajina patří do naší evropské rodiny“, uvádí se v dokumentu.„Nepřenecháme Ukrajince osudu. EU a členské státy unie budou i nadále poskytovat zkoordinovanou politickou, finanční a humanitární pomoc. Jsme odhodláni napomáhat obnovení demokratické Ukrajiny, jakmile skončí ruská invaze“, uvádí se v prohlášení evropských lídrů podle výsledků prvního dne summitu ve Versaiiles.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

https://cz.sputniknews.com/20220310/polsky-prezident-urychli-dodavky-americkych-zbrani-do-polska-17965201.html

eu

ukrajina

litva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, ukrajina, litva