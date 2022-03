https://cz.sputniknews.com/20220311/ministryne-zahranici-srn-vyzvala-aby-se-nezavadely-sankce-kdyz-je-evropa-neunese-17971373.html

Ministryně zahraničí SRN vyzvala, aby se nezaváděly sankce, když je Evropa neunese

Ministryně zahraničí SRN Annalena Baerbocková vyzvala k „zachování chladnokrevnosti“ při projednání možného embarga na dovoz energetických nosičů z Ruska. 11.03.2022, Sputnik Česká republika

Podotkla, že za nepřipraveného zavedení podobného opatření by vznikly problémy s mobilitou občanů, a nemocnice by nemohly pracovat bez elektřiny. „To je právě ta destabilizace, kterou by chtěl ruský prezident. A proto musíme v této složité době zachovávat chladnokrevnost, i když nám srdce puká. To znamená, že máme co nejrychleji dělat vše pro energetickou efektivitu a rozsáhlé snížení importu fosilních surovin z Ruska“, řekla Baerbocková na tiskové konferenci s premiérem Kosova Albinem Kurtim v Prištině.Podotkla rovněž, že „nemá smysl zavádět sankce, jestliže pak budeme muset uznat, že je neuneseme a zrušujeme“.Ministryně vysvětlila, že kdyby byl nějaký způsob, jak zastavit vojenskou operaci zítra, „udělali bychom to ještě dnes“. „Pravda je ale v tom, že ruský prezident má dostatek rezerv, mj. i pokud jde o fosilní suroviny, aby v bombardování pokračoval po měsíce. Kdybychom schválili embargo na import, které by zastavilo zítra tuto válku, udělali bychom to“, prohlásila ministryně.Podotkla, že vicekancléř a ministr ekonomiky Robert Habeck „pracuje bez ustání“, aby našel co nejrychleji alternativní zdroje ropy, plynu a uhlí. Podle jejích slov „by bylo nanejvýš nezodpovědným chováním“, kdyby začali politici žádat o zastavení použití ruských energetických nosičů a tvrdit, že to může operaci zastavit. „To bohužel nemůžeme. Proto je úkolem politiků i nadále izolovat ruského prezidenta pomocí tvrdého sankčního režimu, který jsme s to zachovávat“, dodala.Ministryně prohlásila, že ze strany Ruska jsou možné pokusy o destabilizaci jiných zemí, „například Moldavska“. „Bude se pokoušet vést (hybridní válku) pomocí rozdělení zemí, rozvrácení naší jednoty, cestou šíření fake news. A co by nyní znamenalo úplné zastavení importu? Kdybychom teď zastavili jakýkoli import energetických surovin do Německa nebo jiných evropských zemí, znamenalo by to, že už za pár týdnů bychom neměli ani elektřinu, ani topení“, dodala ministryně.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a pohnat k soudu všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle tvrzení ministerstva obrany RF, ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska, civilní obyvatelstvo není ohroženo. Za podpory OS RF rozvíjí ofenzívu seskupení DLR a LLR. O okupaci Ukrajiny ale nejde, zdůraznil ruský prezident.

