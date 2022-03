MO RF: Ukrajinští bojovníci vyhodili do povětří budovu fyzikálního a technického institutu

https://cz.sputniknews.com/20220311/mo-rf-ukrajinsti-bojovnici-vyhodili-do-povetri-budovu-fyzikalniho-a-technickeho-institutu-17976704.html

Ministerstvo obrany RF informuje, že bojovníci z řad ukrajinské teritoriální obrany vyhodili do povětří budovu fyzikálního a technického institutu, pod... 11.03.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajinští nacionalisté v Charkově vyhodili do povětří jednu z budov místního fyzikálního a technického institutu, aby utajili výzkumné práce týkající se jaderných otázek. Pod troskami se může nacházet až 50 zaměstnanců institutu. Bojovníci v suterénu školy umění v Charkově schovávají těla civilistů, kteří přišli o život v důsledku akcí proti těm, kteří nepodporují ukrajinský režim, uvedl generálplukovník Michail Mizincev, vedoucí Centra řízení obrany RF. Ve městě Sumy řádí nacionalisté, organizují nájezdy do domů a okrádají lidi, konfiskují potraviny, palivo a maziva, techniku a také osobní automobily pod vyhrůžkou zabití. Národní prapory jednotek ukrajinské armády využívají „režimu ticha“ k přeskupování a přesunu vojenské techniky. „Výsledky objektivní kontroly opět dokazují, že režim ticha se aktivně používá s cílem intenzivního přeskupování jednotek Ozbrojených sil Ukrajiny a národních praporů na obraných pozicích a také přesunu zbraní a vojenské techniky na výhodnější pozice,“ uvedl Mizincev.Nacionalisté intenzivně střílejí z různých zbraní na pyrotechniky DLR, kvůli čemuž se nedaří odminovat přístupovou cestu do Mariupolu. Podle údajů ministerstva obrany se chce do Ruska evakuovat až 2,6 milionu lidí. Za posledních 24 hodin se ruské straně bez pomoci ze strany Kyjeva povedlo evakuovat z území Ukrajiny, LLR a DLR téměř 35 tisíc lidí.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

