Na MZV USA uvedli, jak se podílely Spojené státy na práci ukrajinských laboratoří

Účast USA v činnosti biologických laboratoří na Ukrajině nepřesahovala rámec epizodické pomoci v zajištění bezpečnosti, prohlásil oficiální mluvčí MZV USA Ned... 11.03.2022, Sputnik Česká republika

Price zdůraznil, že Ukrajina „zcela plní“ konvence o biologických a chemických zbraních, a znovu obvinil z jejich porušení Rusko. V Rusku podobná obvinění již tradičně zamítají.Náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová dříve oznámila, že na Ukrajině jsou objekty pro biologické výzkumy. Podle jejích slov Kyjev a Washington pracují nyní na tom, aby se nahromaděné materiály nedostaly do rukou ruských sil. Na ministerstvu obrany RF na to odpověděli, že těmito slovy potvrdila Nulandová účast Pentagonu ve vojenských biologických programech na Ukrajině.WHO doporučuje zničit patogenySvětová zdravotnická organizace (WHO) Ukrajině doporučila, aby zničila zvláště nebezpečné patogeny uchovávané v ukrajinských laboratořích a zabránila takto jejich možnému úniku, uvádí se v elektronickém dopise WHO agentuře Reuters.WHO oznámila, že v průběhu několika let spolupracovala s lékařskými úřady Ukrajiny, aby napomohla zavádění bezpečnostních metod. „V rámci této práce WHO naléhavě doporučila ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny a jiným odpovědným orgánům, aby zničily zvláště nebezpečné patogeny a zabránily takto jakýmkoli eventuálním únikům“, oznámila Světová zdravotnická organizace ve svém dopise. Neuvedla, kdy bylo toto doporučení dáno, a neposkytla konkrétnější informaci o druzích patogenů nebo toxinů uchovávaných v ukrajinských laboratořích. Také není známo, jestli byla doporučení WHO splněna.

