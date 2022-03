https://cz.sputniknews.com/20220311/nato-nedokaze-pomoci-ukrajine-s-uzavrenim-nebe-prohlasil-trudeau-17972734.html

NATO nedokáže pomoci Ukrajině s uzavřením nebe, prohlásil Trudeau

NATO nedokáže pomoci Ukrajině s uzavřením nebe, prohlásil Trudeau

NATO nebude moci zřídit bezletovou zónu nad územím Ukrajiny nehledě na žádost Volodymyra Zelenského, prohlásil ministerský předseda Kanady Justin Trudeau. 11.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-11T13:08+0100

2022-03-11T13:08+0100

2022-03-11T13:08+0100

svět

nato

ukrajina

kanada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/544/08/5440868_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7d96808973d57efe1de92bd99cde4b75.jpg

Šéf kanadské vlády oznámil, že ho Zelenskyj v průběhu telefonické besedy ve čtvrtek přímo požádal o uzavření nebe nad Ukrajinou. Trudeau prohlásil, že tuto prosbu nemůže splnit kvůli obavám NATO o vyostření situace, i když ukrajinský předák o to žádal v průběhu „mnoha dnů“.„Toto (odmítnutí) mi drásá srdce. Být nucen říci, že můžeme udělat tak mnoho věcí na podporu, ale to riziko eskalace, nebezpečí šíření… zapojení NATO do přímého konfliktu, pošleme-li na Ukrajinu letouny, aby sestřelovaly ruské letectvo. Můžeme udělat velmi mnoho a děláme vše možné. Na to ale přistoupit nemůžeme“, řekl Trudeau v interview pro CTV News.Prezident Ruska Vladimir Putin dříve prohlásil, že RF bude považovat rozhodnutí o zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou za účast v ozbrojeném konfliktu. Podle jeho slov týká se to „každé země, z jejíhož území budou pocházet hrozby pro naše vojáky“, a nevadí, členem jakých organizací tato země je. Oficiální mluvčí ministerstva obrany RF generálmajor Igor Konašenkov podotkl, že využití letišť v Rumunsku a v jiných pohraničních zemích „k dislokaci ukrajinského bojového letectva s následujícím jeho nasazením proti ruským ozbrojeným silám může být hodnoceno jako zapojení těchto států do ozbrojeného konfliktu“.Administrativa USA nejednou zamítla myšlenku zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou ve světle vojenské operace RF, která se v této zemi provádí, protože pro její zajištění by bylo nutné rozvinutí amerických ozbrojených sil, což by znamenalo potenciální vojenskou konfrontaci s Ruskem. Premiér Velké Británie Boris Johnson prohlásil, že zřídit bezletovou zónu nad Ukrajinou není možno, protože to přivede k přímému střetu s Ruskem.

https://cz.sputniknews.com/20220311/lidri-eu-se-vyslovili-pro-evropskou-integraci-ukrajiny-prohlasil-prezident-litvy-17970119.html

ukrajina

kanada

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, kanada