Slibovat Ukrajině členství v NATO byla chyba, přiznal Borrell

Představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell se domnívá, že Západ učinil ve vztazích s Ruskem řadu chyb. Mezi ně zařadil i slib... 11.03.2022, Sputnik Česká republika

„Jsem připravený uznat, že jsme učinili řadu chyb a že jsme ztratili příležitost sblížit Rusko a Západ… Jsou věci, které jsme mohli učinit lépe, jsou věci, které jsme navrhovali, ale pak jsme je nemohli realizovat, například slib, že se Ukrajina a Gruzie stanou součástí NATO… Domnívám se, že to byla chyba: dát slib, který nemůžeš slíbit,“ řekl Borrell v rozhovoru pro televizi TF1.Nizozemský premiér okomentoval Ukrajinskou žádost o vstup do EUZkoumání žádosti Ukrajiny o vstup do EU bude trvat dlouhou dobu. Zrychlená procedura vstupu do EU neexistuje, oznámil nizozemský premiér Mark Rutte během mimořádného summitu EU ve Versailles.Nizozemský premiér dodal, že v krátkodobém horizontu EU musí udělat vše proto, aby podpořila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vládu.Pobaltské země a Polsko chtěly vyhovět žádosti Kyjeva, aby se Ukrajina stala členem EU co nejdříve.Připomeňme, že Zelenskyj dne 28. února podepsal žádost o vstup Ukrajiny do EU. Následujícího dne Evropský parlament přijal rezoluci o poskytnutí Ukrajině statusu kandidátské země.

