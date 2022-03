V Rize byl zrušen letošní průvod legionářů SS

„Rižský magistrát samozřejmě nemůže odepřít... lidem, kteří každý rok přicházejí uctít památku zesnulých, položit květiny k Pomníku svobody. Zároveň se mi zdá, že organizovat letos politickou demonstraci by nebylo moc správné, jelikož to zcela nepochybně poskytne nepřátelským ruským médiím další důvody pro obvinění Lotyšska, jež zaznívají již mnoho let. Podle mého názoru by se to nemělo obrátit v událost etnické polarizace," řekla Golubeva během vysílání programu Krustpunktā v lotyšském rádiu.