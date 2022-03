https://cz.sputniknews.com/20220311/youtube-blokuje-ruske-statni-medialni-kanaly-po-celem-svete-17979185.html

YouTube blokuje ruské státní mediální kanály po celém světě

YouTube blokuje ruské státní mediální kanály po celém světě

YouTube, platforma pro sdílení videí vlastněná společností Google, zablokovala přístup ke kanálům spojených s ruskými státem financovanými médii s odvoláním na... 11.03.2022, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že počátkem března YouTube začal blokovat kanály YouTube Sputnik a RT po celé Evropě, což je v souladu s protiruskými sankcemi EU uvalenými kvůli speciální operaci Moskvy na Ukrajině. Ruská státní média tento krok označila za akt cenzury a „manipulaci s informační agendou“.„V souladu s tím s okamžitou platností také celosvětově blokujeme kanály YouTube spojené s ruskými státem financovanými médii,“ dodal.Podle prohlášení platforma již odstranila více než 1 000 kanálů a více než 15 000 videí za „porušení nejen našich zásad týkajících se nenávistných projevů, ale také našich zásad týkajících se dezinformací, grafického obsahu a dalších“.Dříve YouTube zakázal v Rusku premium předplatné a později všechny způsoby zpeněžení na platformě.V pátek další společnost Meta představila kontroverzní změnu zásad svých platforem, která umožnila to, co nazývali „formy politického vyjádření“, které by normálně porušovaly její pravidla – jako nenávistné projevy jako „smrt ruským vetřelcům“.24. února Rusko zahájilo vojenskou operaci, jejímž cílem je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Ruské ozbrojené síly prohlašují, že útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. Oběti jsou na obou stranách.Poté mnoho západních zemí zavedlo rozsáhlé sankce proti Moskvě, především proti bankovnímu sektoru a dodávkám high-tech produktů. Řada značek a služeb navíc oznámila ukončení práce v zemi.

