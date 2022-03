https://cz.sputniknews.com/20220311/zelenskyj-je-zklaman-rozhodnutim-eu-o-ukrajine-17976516.html

Zelenskyj je zklamán rozhodnutím EU o Ukrajině

Zelenskyj je zklamán rozhodnutím EU o Ukrajině

Po summitu lídrů EU ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ho zklamalo rozhodnutí, které bylo přijato o Ukrajině. Podle něj není dostatečné. 11.03.2022, Sputnik Česká republika

„Včera se konala velmi důležitá schůzka lídrů zemí EU. Dlouhá a předmětná. My víme, o čem všichni lídři na této schůzce mluvili. Někdo mluvil konkrétně, někdo nás podporoval a někdo mlčel a někdo se snažil, aby formulované výrazy přeci jenom byly nedostatečné pro Ukrajinu, Evropu a naši společnou svobodu. Jak hodnotíme přijaté rozhodnutí? Velmi jednoduše. Potřebujeme silnější. Tohle není to, co očekáváme,“ řekl Zelenskyj ve svém projevu.Ukrajinský prezident dodal, že je nutné, aby rozhodnutí politiků byla v souladu s náladou evropského lidu.Výsledky včerejší schůzky znamenají, že se otázka přesouvá na úroveň Evropské komise a budou následovat konkrétní procedury.Dříve nizozemský oznámil nizozemský premiér Mark Rutte během mimořádného summitu EU ve Versailles oznámil, že zrychlená procedura vstupu do EU neexistujeNizozemský premiér dodal, že v krátkodobém horizontu EU musí udělat vše proto, aby podpořila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vládu.Pobaltské země a Polsko chtěly vyhovět žádosti Kyjeva, aby se Ukrajina stala členem EU co nejdříve.Připomeňme, že Zelenskyj dne 28. února podepsal žádost o vstup Ukrajiny do EU. Následujícího dne Evropský parlament přijal rezoluci o poskytnutí Ukrajině statusu kandidátské země.V pátek Evropská komise rozhodla, že vyčlení Ukrajině 300 milionů eur coby mimořádnou makroekonomickou pomoc. Jedná se o první částku z 600milionové pomoci, která má být vyčleněna do konce března.V lednu Evropská komise navrhla nový balíček makroekonomické pomoci v hodnotě 1,2 miliardy eur. EU jej schválila 21. února.

