Ázerbájdžán je připraven uspořádat setkání mezi Ruskem a Ukrajinou

12.03.2022

Ázerbájdžán je připraven uspořádat setkání mezi Ruskem a Ukrajinou, Baku má zkušenosti s pořádáním setkání Rusko-NATO, řekl vedoucí odboru zahraniční politiky...

„Z ukrajinské strany takový návrh byl. V případě takového záměru jsme připraveni takové jednání hostit. Dříve Baku pořádalo jednání delegací Ruska a NATO. Ázerbájdžán není členem NATO ani člen CSTO (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, pozn. red.), předsedá Hnutí nezúčastněných, má jakýsi nezařazený status. Na základě toho věříme, že se obě strany mohou cítit komfortně. S takovým návrhem je Ázerbájdžán připraven podpořit a přispět,“ sdělil Hadžijev novinářům během diplomatického fóra v Antalyi.Na tomto fóru vystoupil ministr energetiky Parvjaz Šachbazov, který uvedl, že Ázerbájdžán má dostatečné zásoby plynu pro dodávky do Evropy,„Pokud to bude nutné, jsme připraveni zvýšit dodávky do sousedních zemí, jako jsme to udělali pro Turecko. Pro zvýšení dodávek do Evropy je nutné plánování," dodal.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

