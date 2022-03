https://cz.sputniknews.com/20220312/bezpilotni-letoun-ktery-spadl-v-zahrebu-predstavoval-hrozbu-pro-nato-tvrdi-chorvatsky-premier-17986686.html

Bezpilotní letoun, který spadl v Záhřebu, představoval hrozbu pro NATO, tvrdí chorvatský premiér

Bezpilotní letoun sovětské výroby, který v noci na pátek spadl v Záhřebu, představoval podle chorvatského premiéra Andreje Plenkoviće jasnou hrozbu pro všechny... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

Připomínáme, že včera v Záhřebu spadl z nebe neznámý předmět. Na místě dopadu byl nalezen kráter a dva padáky. Tamní média informovala, že by se mohlo jednat o bezpilotní letoun Tu-141 sovětské výroby, který přiletěl z Ukrajiny.Chorvatský premiér si v sobotu spolu se členy vlády a obranných složek prohlédl místo pádu bezpilotního letounu.Chorvatský premiér připomněl, že v pátek oficiálně informoval lídry členských zemí EU, předsedu Evropské rady Charlese Michela, šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella i generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.„Informoval jsem je o tomto incidentu a upozornil, že něco podobného se může stát i v jiném městě, nemusí to být hlavní město, jakéhokoliv členského státu NATO nebo EU. Teoreticky to mohla být Budapešť, Lublaň, Bratislava a tak dále. Teď je potřeba zintenzivnit společnou spolupráci, aby bylo možné o něčem takovém včas informovat všechny země. Stalo se to náhodou nebo záměrně, zatím nevíme,“ upřesnil chorvatský premiér.Dodal, že představitelé prokuratury, ministerstva vnitra a také armády budou společně vyšetřovat incident, v první řadě vytáhnou úlomky létajícího stroje a prověří ho, zda se tam nacházejí užitečné informace a také se spojí se všemi státy, které by mohly disponovat informacemi.Podle chorvatského premiéra maďarské úřady 40 minut nereagovaly na přelet bezpilotního letounu, ale to je otázka pro Maďarsko. Plenković upřesnil, že když došlo k incidentu, byl spolu s Orbánem na neformálním summitu EU ve Francii a společně pracovali na závěrečné deklaraci, ani jeden neměl u sebe mobilní telefon. „Pak nám telefony vrátili a my jsme se o tom dozvěděli,“ prozradil Plenković.

