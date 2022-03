https://cz.sputniknews.com/20220312/media-cina-celila-kybernetickemu-utoku-z-americke-pudy-tercem-bylo-rusko-17980263.html

Média: Čína čelila kybernetickému útoku z americké půdy. Terčem bylo Rusko

Začátkem tohoto týdne Peking odsoudil kroky Washingtonu ohledně situace na Ukrajině. Čína obvinila Bílý dům ze šíření lží a uvedla, že za krizi může částečně... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

Čína čelila „nepřetržitým“ kybernetickým útokům z adres v USA, jejichž cílem bylo zmocnit se kontroly nad čínskými počítači a následně se zaměřit na Bělorusko, Rusko a Ukrajinu, oznámila státní tisková agentura Xinhua s odkazem na technický tým Koordinačního střediska Národní počítačové sítě pro nouzové reakce v Číně (CNCERT/CC).Peking podle serveru zažíval kybernetické útoky od února. Kromě adres v USA přišlo několik útoků z evropských zemí, jako je Německo a Nizozemsko, uvedl CNCERT/CC.Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem se v posledních letech zhoršily, přičemž kybernetická bezpečnost je jedním z několika problémů způsobujících třenice mezi oběma národy. Bílý dům obvinil čínské vedení z provádění globálního špionážního programu prostřednictvím svých technologických společností, jako jsou Huawei a TikTok.Čínské úřady odmítly obvinění, která označily za pošpinění a politické potlačování.Zpráva o kybernetických útocích přichází uprostřed napětí mezi Pekingem a Washingtonem kvůli ruské speciální operaci na Ukrajině, která je podle Kremlu zaměřená na denacifikaci Kyjeva a ochranu obyvatel dvou odtržených regionů, Doněcké a Luhanské lidové republiky (DLR a LLR). Obě republiky požádaly Moskvu o pomoc uprostřed eskalovaných útoků z Kyjeva a nařídily evakuaci civilního obyvatelstva do Ruska.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruskou speciální operaci za „invazi“ a odmítl prohlášení prezidenta Vladimira Putina o přítomnosti nacistů na Ukrajině. Západní státy se postavily na stranu Ukrajiny a uvalily na Moskvu dosud nejtvrdší sankce. Trestná opatření se zaměřovala na banky, podniky i jednotlivce, kteří jsou podle Západu údajně blízcí prezidentu Putinovi.Čína přímo nevyjádřila podporu zvláštní operaci vedené Moskvou, ale uvedla, že Západ by měl věnovat pozornost ruským bezpečnostním obavám z „rozšiřování NATO na východ na dlouhou dobu“. Peking zároveň uvedl, že za situaci na Ukrajině nese částečnou vinu aliance.Od té doby, co Rusko objevilo na Ukrajině biolaboratoře financované USA, údajně schopné vyvíjet biologické zbraně, Peking požadoval odpovědi od Bílého domu.

