Média: Ukrajina požádala Západ o protiletadlové raketové komplexy S-300

Ukrajina požádala západní země o protiletadlové raketové komplexy S-300, probíhají jednání o možných dodávkách, píše list The Washington Post s odvoláním na... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

„Ukrajina požádala o protiletadlový raketový komplex S-300, sdělil vysoce postavený evropský úředník informovaný o situaci. Podle jeho slov jednání o podobné možnosti pokračují“, oznámil list.Podle WP jsou druhy zbraní, které by mohly Ukrajině dodávat členské země NATO, omezeny mj. přípravou ukrajinských vojsk, která byla do značné míry soustředěna na zbraně sovětské nebo ruské výroby. Zdroj oznámil, že některé východoevropské země mají protiletadlové raketové komplexy Buk a S-300, s nimiž umí zacházet ukrajinští vojáci, ale jen v malém množství.Jak podotýká list, na příští týden je naplánována cesta šéfa Pentagonu Lloyda Austina do Bruselu, kde se má sejít se spojenci v NATO, a také na Slovensko. Podle slov úředníka, Austinovy návštěvy na Slovensku, které také disponuje komplexy S-300, může být využito k uzavření dalších dohod o využití železnic pro urychlení přepravy humanitární pomoci a paliva na Ukrajinu.Pentagon nepodpořil dříve plány Polska na předání ukrajinským vojákům několika desítek letounů MiG-29 sovětské výroby. Podle plánu polských úřadů by měly být stíhačky přesunuty na americkou leteckou základnu v Německu s tím, aby USA samy rozhodly o jejich osudu. Avšak, jak prohlásil Pentagon, zpravodajské společenství USA dospělo k závěru, že předání MiG-29 může být interpretováno jako eskalační krok, vyvolá „podstatnou reakci“ ruské strany a napomůže zapojování NATO do konfliktu.

