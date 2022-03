https://cz.sputniknews.com/20220312/mzv-srn-nemecko-prijme-25-tisice-ukrajinskych-bezencu-z-moldavska-a-to-je-teprve-zacatek-17981912.html

MZV SRN: Německo přijme 2,5 tisíce ukrajinských běženců z Moldavska, a to je teprve začátek

MZV SRN: Německo přijme 2,5 tisíce ukrajinských běženců z Moldavska, a to je teprve začátek

Německo přijme 2,5 tisíce ukrajinských běženců z Moldavska, a to je teprve začátek. Berlín poslal také do Moldavska humanitární náklady, a poskytne mu finanční... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

„Německo přijalo 110 tisíc běženců z Ukrajiny – více, než kterákoli jiná země, která nehraničí bezprostředně s Ukrajinou… Větší jejich část přebírají ale sousedé Ukrajiny… zejména Moldavsko… Lidé v Moldavsku a vaše vláda nejsou za této situace osamoceni, za této situace projevuje Evropa a moje země solidaritu. Včera jsem se dohodla s ministrem vnitra SRN na tom, že jako první krok přijmeme 2500 ukrajinských běženců z Moldavska, a to je teprve začátek“, řekla Baerbocková. Tiskovou konferenci vysílalo na Instagramu v přímém přenosu MZV SRN.Baerbocková dodala, že v EU se nyní projednává otázka podpory zemí regionu, které poskytují pomoc běžencům, a přitom nejde o „abstraktní čísla“, nýbrž o zajištění možnosti odjezdu z Ukrajiny, mj. „zeleným koridorem“ v Rumunsku, na jehož zřizování se nyní pracuje.„Pomůžeme s autobusy, aby mohli lidé odjet z Moldavska do jiných zemí rychle a bezpečně“, řekla Baerbocková a dodala, že Kišiněvu byla poskytnuta podpora v částce 5 milionů eur po linii EU a 3 miliony eur od Německa, a to doplňuje 37 milionů eur ekonomické pomoci v roce 2022, protože „je důležité, že mluvíme nejen o neodkladné humanitární pomoci, ale také o ekonomické“.Kromě toho po linii rezortu pro výjimečné situace SRN byly Moldavsku poskytnuty humanitární náklady na pomoc běžencům – stany, přikrývky, potraviny a jiné, řekla Baerbocková a dodala, že v Berlíně projednají otázku, „jak můžeme pomáhat ještě lépe“. Zdůraznila, že Kišiněv může počítat také s podporou v zajištění energetické bezpečnosti a v rozvoji infrastruktury.

