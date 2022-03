https://cz.sputniknews.com/20220312/nemecko-se-chce-do-podzimu-osamostatnit-od-uhli-z-ruske-federace-a-do-konce-roku-od-ropy-17988750.html

Německo se chce do podzimu osamostatnit od uhlí z Ruské federace a do konce roku od ropy

Německo se chce do podzimu osamostatnit od uhlí z Ruské federace a do konce roku od ropy

Německo plánuje, že na podzim se stane nezávislým na uhlí z Ruské federace a do konce roku téměř nezávislým na ropě, řekl německý ministr hospodářství... 12.03.2022

„Pracujeme každý den, skutečně každý den a někdy i každou noc, abychom snížili závislost na ruské ropě, uhlí a plynu. Každý den, dokonce každou hodinu se loučíme s ruským dovozem. Pokud uspějeme, pak do podzimu budeme nezávislí na ruském uhlí a do konce roku budeme téměř nezávislí na ruské ropě. S plynem je to složitější, protože nemáme vlastní kapacity na dovoz LNG. Děláme to nyní pod vysokým tlakem,“ řekl Habeck.Habeck dodal, že nemá důvod se domnívat, že Rusko zastaví export energie, ale Německo se připravuje „na všechny scénáře“.„Ne. Ale připravujeme se na všechny scénáře,“ odpověděl ministr v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung na otázku, zda má důvod se domnívat, že Rusko samo omezí dodávky.Již dříve ministr oznámil, že je třeba diverzifikovat dodávky energie, aby bylo možné upustit od ruského dovozu. Podle Ministerstva hospodářství Německa je podíl ruské ropy na dodávkách do Německa 35 %, podíl uhlí je asi 50 %.Ministryně zahraničí SRN Annalena Baerbocková vyzvala k „zachování chladnokrevnosti“ při projednání možného embarga na dovoz energetických nosičů z Ruska.Podotkla, že za nepřipraveného zavedení podobného opatření by vznikly problémy s mobilitou občanů, a nemocnice by nemohly pracovat bez elektřiny. Podotkla rovněž, že „nemá smysl zavádět sankce, jestliže pak budeme muset uznat, že je neuneseme a zrušujeme“.Ministryně vysvětlila, že kdyby byl nějaký způsob, jak zastavit vojenskou operaci zítra, „udělali bychom to ještě dnes“. Podotkla, že vicekancléř a ministr ekonomiky Robert Habeck „pracuje bez ustání“, aby našel co nejrychleji alternativní zdroje ropy, plynu a uhlí. Podle jejích slov „by bylo nanejvýš nezodpovědným chováním“, kdyby začali politici žádat o zastavení použití ruských energetických nosičů a tvrdit, že to může operaci zastavit. „To bohužel nemůžeme. Proto je úkolem politiků i nadále izolovat ruského prezidenta pomocí tvrdého sankčního režimu, který jsme s to zachovávat“, dodala.Rusko bylo a zůstává spolehlivým garantem globální energetické bezpečnosti a chrání si svou pověst spolehlivého dodavatele energetických zdrojů, uvedl dříve Dmitrij Peskov, tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova Rusko nikdy nepoužilo ropu a plyn jako zbraň.

