Řecký premiér sdělil, že snížil evropské ceny plynu na polovinu

„Je příznačné, že jen za poslední čtyři dny, tedy od zveřejnění mého návrhu a vyjádření Evropské komise, se trh s plynem propadl o 50 %. Z cca 220 (eur za megawatt za hodinu), což bylo před pěti dny, asi na 115, co jsem viděl, to bylo asi před hodinou. To je nejlepší důkaz toho, že tento trh nefunguje normálně, že je spekulativní a že je to problém, který musíme řešit na evropské úrovni. To se týká trhu s plynem,“ řekl Mitsotakis.