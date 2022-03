https://cz.sputniknews.com/20220312/roskosmos-pozadal-partnery-o-zruseni-sankci-na-iss-17983647.html

Roskosmos požádal partnery o zrušení sankcí na ISS

Roskosmos posílá partnerským agenturám Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) písemnou žádost o zrušení nezákonných sankcí na státní korporaci, prohlásil hlava... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

Zprávu doplnil ilustrací, na níž je zobrazena mapa vytvořená americkými astronomy, která ukazuje možné oblasti, kam by ISS mohla spadnout v případě nekontrolované deorbitace.Již dříve připomínal, že Roskosmos je zodpovědný nejen za orientaci ISS a za vyhýbání se kosmické stanice nebezpečným kolizím, ale rovněž i za dodávky paliva.Po zahájení speciální operace Ministerstva obrany RF na Ukrajině zavedly USA 24 sankcí omezujících export high-tech produktů do Ruska, což ovlivňuje vesmírný průmysl. Rusko následně odmítlo vypustit satelity britské společnosti One Web z Bajkonuru a zmrazilo také dodávky raketových motorů RD-180 a RD-181 do Ameriky.

