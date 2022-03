https://cz.sputniknews.com/20220312/skakat-jak-kdo-piska-ne-turecko-ocenilo-vyhlidky-spoluprace-s-ruskem-v-podminkach-sankci-17981769.html

Skákat jak kdo píská? Ne. Turecko ocenilo vyhlídky spolupráce s Ruskem v podmínkách sankcí

Skákat jak kdo píská? Ne. Turecko ocenilo vyhlídky spolupráce s Ruskem v podmínkách sankcí

Turecko na protiruské sankce nepřistoupí, Ankara má dobré příležitosti stát se pro Moskvu jakýmsi „oknem do světa“. Uvedl to známý turecký analytik Mehmet... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-12T22:22+0100

2022-03-12T22:22+0100

2022-03-12T22:22+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

turecko

rusko

vztahy

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/435/62/4356203_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_fffe4e563f34252cd9728f1325a47ef5.jpg

8. března Spojené státy zavedly zákaz dovozu ruské ropy, řady ropných produktů, zkapalněného zemního plynu (LNG) a uhlí. V návaznosti na to Spojené království oznámilo, že do konce roku přestane dovážet ropu a ropné produkty z Ruska.Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že EU se rozhodla neuvalovat proti Rusku sankce, které by postihly ropný a plynárenský sektor.Samostatným tématem je podle analytika cestovní ruch.„Pro Turecko je to citlivé téma vzhledem k nadcházející letní sezóně a očekávanému přílivu ruských turistů. Turecko také může zaplnit ty mezery v ruské ekonomice, které zbyly po stažení západních společností z ruského trhu. Vytvářejí se speciální příležitosti pro stavebnictví,“ zdůraznil.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

turecko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turecko, rusko, vztahy, sankce