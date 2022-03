https://cz.sputniknews.com/20220312/v-usa-uvedli-jak-dlouho-potrva-nahrazeni-ruske-ropy-17975137.html

V USA uvedli, jak dlouho potrvá nahrazení ruské ropy

V USA uvedli, jak dlouho potrvá nahrazení ruské ropy

Mezinárodnímu společenství bude trvat pět až deset let, než nahradí miliony barelů ropy, které Rusko denně produkuje, řekl Sputniku bývalý komisař Texaské... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

svět

usa

ropa

plyn

Americký prezident Joe Biden v úterý oznámil zákaz dovozu ruských energetických nosičů a kvůli událostem na Ukrajině rozšířil sankce proti zemi, která tvoři desetinu světových dodávek ropy.Naznačil, že kvůli odmítání nákupů jednotlivými státy či společnostmi by se Čína mohla stát jediným velkým spotřebitelem ruské ropy, která by si v tomto případě mohla diktovat vlastní podmínky.Předpokládá, že od začátku ruské operace na Ukrajině západní vlády tlačí na velké ropné a plynárenské společnosti, aby přestaly nakupovat ropu z Ruské federace.Rusko dříve prodávalo do Spojených států zhruba 700 tisíc barelů ropy a ropných produktů denně. Přirozenou možností, jak nahradit těžké ruské druhy, by podle Sittona mohly být dodávky z Venezuely, které jsou nyní kvůli sankcím zastaveny.Pod odmítnutí ruských dovozů ceny benzínu ve Spojených státech dosáhly historického maxima a přesáhly 4,31 dolarů za galon (3,785 litru). Sitton nevylučuje růst o další doalr.EU nezavede sankce proti ropnému a plynovému sektoruEvropská unie nezavede proti Rusku sankce, které by se dotkly ropného a plynového sektoru, prohlásil premiér Maďarska Viktor Orbán po schůzce vedoucích představitelů EU ve Versailles. Jeho slova uvádí portál hirado.hu.Vicepremiér RF Alexandr Novak dříve prohlásil, že odmítnutí ropy z Ruska bude mít katastrofální následky pro světový trh a způsobí prudký růst cen na 300 dolarů za barel a více.V současné době se ropa značky Brent draží za asi 111 dolarů za měrnou jednotku.

