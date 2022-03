Vučić: Srbsko nevstoupí do NATO, bombardování v roce 1999 bylo agresí

„Naši odpůrci říkají, že bychom měli vstoupit do NATO. A moje odpověď je, že bychom do NATO neměli vstupovat, protože máme vlastní armádu, která chrání naši zemi a nebe. Nedaleko odsud zabili Milicu Rakić (holčička ve věku dvou a půl let zahynula během bombardování v roce 1999 - red.) Brzy si připomeneme výročí agrese, nebudeme váhat a nazveme to agresí, nikoli intervencí nebo kampaní,“ řekl srbský vůdce publiku.