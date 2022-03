„Vy jste jako ukrajinský prezident. Sr*l na lidi a vtáhl zemi do války.“ Na Čaputovou sypou kritiku

https://cz.sputniknews.com/20220312/vy-jste-jako-ukrajinsky-prezident-srl-na-lidi-a-vtahl-zemi-do-valky-na-caputovou-sypou-kritiku-17988928.html

Prezidentce Slovenské republiky Zuzaně Čaputové se podařilo vyvolat velkou vlnu kritiky kvůli tomu, že na sociální síti opět vyzdvihla potřebu snížení... 12.03.2022, Sputnik Česká republika

Svoje stanovisko hlava státu odůvodnila aktuální bezpečnostní a geopolitickou situací.„Kdo tedy dnes stále mluví o tom, abychom na ruském plynu zůstali nadále závislí, jedná proti zájmům Slovenska a přímo ohrožuje bezpečnost našich občanů,“ domnívá se Čaputová.Politička si stěží dokázala představit, co bude následovat po takových výrocích. A následovaly tisíce reakcí.„Paní prezidentko, Vy děláte ve prospěch USA, tak Vás žádám, abyste zajistila od nich pro Slovensko ropu, plyn a jiné potřebné komodity za ceny, jaké jsme měli z Ruska....odpovězte národu, jak to chcete nahradit, zajistit a zaručit,“ napsal Milan Kuriak.Další sledující neskrývali své rozhořčení z kroků prezidentky.„Takto se prezentuje hlavní velitelka ozbrojených sil Slovenska a prezidentka? Čí zájmy prosazuje? Zaprodala svou zemi i s vládnoucí chuntou, pevně věřím, že jednou přijde doba, aby za to zaplatili,“ vyslovil se Milan Margeta.Někteří přišli i s nelichotivým doporučením.„Prezidentka by měla raději podat demisi. To by bylo nejlepší pro celé Slovensko,“ poznamenal Ladislav Gajdošík.Mezi komentáři lze přečíst i poněkud odlišné varianty nesouhlasu s postojem Čaputové.„Jak může toto říct. Jasně, že celá Evropa je závislá na Rusech a bude. Rusové si budou klást podmínky, ne Evropa...,“ domnívá se Michal Grom.Uživatel Radomir Pis dokonce přirovnal Čaputovou k Volodymyru Zelenskému.„Ano, vždyť co je levné a dobré, to musí zastavit. A drahé a nekvalitní budeme dovážet... Paní Čaputová... Vy jste jako ukrajinský prezident... Sr*l na lidi a vtáhl zemi do války. A vy také ser*te na svůj národ a obávám se, že dopadneme jako Ukrajinci, ale v ekonomické podobě... Už se tam proberte a dělejte něco pro národ, neboť vás z hradu vyneseme v zubech..., “ varoval.

