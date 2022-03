https://cz.sputniknews.com/20220312/youtube-zablokoval-profil-video-agentury-ruptly-17985475.html

YouTube, vlastněný mateřskou společností Google Alphabet, uzavřel kanál Ruptly, sdělila v sobotu v Telegramu ředitelka video agentury Dinara Toktosunová. 12.03.2022, Sputnik Česká republika

„Nyní dělá totéž se vším, co má něco společného s Ruskem,“ napsala Toktosunová ve svém sobotním příspěvku.Mediální manažerka také uvedla, že Ruptly je „nejoblíbenější kanál mezi všemi mezinárodními video agenturami“ na YouTube, a poukázala na jeho 2,1 milionu odběratelů a celkem více než 1,5 miliardy zhlédnutí.Od této chvíle je kanál na YouTube označen jako „nedostupný ve vaší zemi“.V roce 2021 měl Ruptly více než 1700 mediálních klientů z více než 100 zemí. V roce 2019 byla video agentura jediným odbytištěm, které natočilo zatčení zakladatele WikiLeaks Juliana Assangeho poblíž ekvádorské ambasády v Londýně.Tyto události následují po pátečním oznámení YouTube, v němž platforma uvedla, že kvůli konfliktu na Ukrajině zablokuje přístup ke kanálům „ruských státních médií“ po celém světě. Oznámila také, že blokuje veškeré zpeněžení na platformě v Rusku, a to i pro soukromé vlastníky kanálů, kteří nejsou nijak spojeni s ruskými úřady.YouTube předtím zablokoval RT a Sputnik v Evropské unii – na žádost vlád EU – 1. března. Podle ruského deníku Kommersant v sobotu platforma zablokovala také kanály patřící ruským médiím, včetně zpravodajských agentur TASS a RIA Novosti, stejně jako zpravodajské kanály Rossija 1 a Rossija 24.Zákaz společnosti Google pro Ruskem sponzorovaný kanál přichází v době probíhající rozsáhlé ruské vojenské akce na Ukrajině zahájené Moskvou 24. února. Kreml tvrdí, že to bylo provedeno za účelem „demilitarizace“ a „denacifikace“ Ukrajiny s cílem chránit lid dvou republik Donbasu, které Moskva před tím uznala. Kyjev to odsoudil jako „nevyprovokovanou“ agresi.Moskva obvinila Kyjev, že během sedmileté patové situace na východě Ukrajiny neimplementoval Minské dohody – německy a francouzsky zprostředkované návrhy na regulaci statutu dvou republik Donbasu v rámci Ukrajiny. Nyní Rusko požaduje, aby se Ukrajina prohlásila za neutrální zemi a vzdala se plánů na vstup do NATO. Kyjev popírá, že by plánoval dobýt obě republiky násilím.

