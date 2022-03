https://cz.sputniknews.com/20220313/amoralni-vudce-usa-odsoudily-bidenovu-krizovou-vypravu-proti-rusku-17994421.html

Amorální vůdce. USA odsoudily Bidenovu křížovou výpravu proti Rusku

Amorální vůdce. USA odsoudily Bidenovu křížovou výpravu proti Rusku

Spojené státy americké se vlastnoručně pověřily rolí morálního vůdce v křížové výpravě proti Rusku, ale zapomněly na roli samotných USA v brutální válce v... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

Autor článku Doug Bandow podotýká, že důvodem tohoto rozhodnutí jsou stále zisky z ropy.S odvoláním na informace z Yemen Data Project si lednové bombardování saúdské koalice vyžádalo 139 mrtvých a 287 zraněných civilistů. Podle autora článku už v prvním měsíci roku 2022 koaliční nálety pod vedením Saúdské Arábie způsobily civilistům větší škody než v posledních dvou letech. Zároveň, jak zdůraznil Bandow, několik organizací OSN najednou oznámilo děsivé následky konfliktu v Jemenu: 21 milionů lidí, včetně téměř 11 milionů dětí, potřebuje humanitární pomoc, pět milionů se momentálně nachází v pouhém krůčku od hladu a s ním souvisejících nemocí, dokonce již deset milionů tuto hranici překročilo.„Prezident Biden by se měl za své chování stydět. Když byl kandidátem na prezidenta, kritizoval Saúdy a sliboval, že lidská práva a demokracii učiní středovým bodem své zahraniční politiky. Přesto jeho podřízenost zájmům Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů ukazuje, že jeho přístup je ve skutečnosti velice podobný Trumpovi, akorát je více pokrytecký,“ domnívá se Bandow a přitom zdůrazňuje, že pokud by Rusko nebo Čína byly jednou ze stran jemenského konfliktu, Washington by reagoval jednoznačným odsouzením a sankcemi. Podle jeho názoru jediným klíčem k vyřešení problému je zastavení téměř sedmiletých dodávek amerických zbraní do SAE, Bidenova administrativa ovšem není připravena se vzdát zisků.Od začátku ledna Hútíové po delší přestávce znovu začali ostřelovat SAE v reakci na obnovení účasti armády emirátů v operacích proti Hútíům v Jemenu. Ozbrojená konfrontace mezi vládními silami a Hútíi probíhá v Jemenu od srpna 2014. Od roku 2015 na straně vlády bojuje arabská koalice vedená Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty.V únoru USA vyslaly na podporu SAE letku stíhaček F-22, aby bránily útokům bezpilotních letounů zahájených jemenskými rebely, a vyslaly do oblasti Perského zálivu stíhačky a raketový torpédoborec.

