Analytici: Ceny plynu v Evropě se v nejbližších dnech mohou znovu vyšplhat na maximum

Ceny futures plynu v Evropě jsou nestabilní, jejich kolísání se dá těžko prognózovat na nejbližší dny a dokonce hodiny, mohou tak již v nejbližším čase... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

„V nynější situaci může „vojenská prémie“ zvýšit cenu plynu na nové rekordní částky. Může se to stát v nejbližších hodinách, anebo v nejbližších týdnech,“ poznamenala dříve ředitelka pro průzkum VYGON Consulting Maria Bělovová.Překročí 4 000 dolarů?Ceny plynu v Evropě překročily v pondělí poprvé v dějinách 3 000 dolarů za tisíc kubíků a několikrát obnovily historické maximum. Tenkrát se ceny přiblížily k 4 000 dolarům, ale této částky nedosáhly a zastavily se na 3 892 dolarech.Tato cenová dynamika, připomněla Bělovová, souvisí především s aktivním nárůstem sankcí. Trh nejspíš předvídal pravděpodobnost částečného nebo úplného zrušení dodávek ruského plynu. Vojenská operace na území tranzitní země také zvýšila rizika poškození infrastruktury plynovodů.1 000 dolarů za tisíc kubíků do konce rokuFutures zlevnily třikrát několik dní po obnovení historického maxima a v pátek se prodávaly pod 1 300 dolarů.S Bělovovou souhlasí také expert BKS(Brokerkreditservis) Svět investic Igor Galaktionov. „Prudký růst cen souvisí s obavami ohledně dodávek ruského plynu do EU, ve kterých má podíl 40-45 % ve struktuře dovozu zemního plynu. Zvýšení cen mohlo být také posíleno spekulačním faktorem, což vysvětluje další prudký pád cen,“ řekl.„Negativní očekávání byla vystřídána mírným optimismem. Na jednu stranu se sankce soustředily na ropu a ropné výrobky. Na druhou uznali úředníci EU nemožnost rychlého a bezbolestného zřeknutí se ruského plynu,“ dodala Bělovová.Neurčitost je i nadále velká, proto se volatilita (kolísání) v plynových smlouvách může zachovat, míní analytik BKS Svět investic. Nový skok je podle jeho názoru možný v případě vyhrocení sankční rétoriky a také při zhoršení počasí v EU, což hrozí skokem ve spotřebě plynu a intenzivním vyprázdněním plynových nádrží, které jsou už tak nedostatečně zaplněny na tuto roční dobu.Spotový trh plynu je v napětí od loňského roku, proto dokonce každé neopatrné slovo (nemluvě o činu) může znovu obnovit cenové rekordy, zvlášť na pozadí vyčerpání zásob plynu v nádržích EU, je přesvědčena analytička VYGON Consulting.Citelný nárůst cen plynu v Evropě začal již minulé jaro, když průměrná cena spotu podle indexu uzlu TTF kolísala v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc kubíků. Koncem léta překročila cena smlouvy s dodávkou „den dopředu“ 600 dolarů a na začátku října již činila 1 000 dolarů.Experti vysvětlovali tento růst cen několika faktory, velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii, omezenou nabídkou ze strany hlavních dodavatelů a nedostatečným naplněním evropských podzemních plynových nádrží po dlouhé studené zimě a horkém létu 2021. Tak stabilně vysoké ceny nezažili za celé dějiny existence plynových uzlů v Evropě, tedy od roku 1996.Stačí Evropě plyn?Rusko je jedním z největších a nejdůležitějších dodavatelů plynu do Evropy. Evropští dodavatelé přitom plánují omezení nákupu ruského plynu.Evropské podzemní nádrže jsou dnes naplněny minimálně za dlouhá léta. Loňské zásoby byly spotřebovány koncem února, dnešní odběr, který může trvat do poloviny dubna, se koná ze zbytků plynu z předcházejících let.Problém doplnění zásob plynu v nádržích je dnes pro Evropu velmi vážný, bude třeba načerpat takové množství plynu, které nikdy předtím nenačerpali za jednu letní sezónu, zdůraznil Gazprom. Podstatně to ovlivní tržní ceny plynu, poznamenala společnost.„Abychom stihli načerpat 50 miliard kubíků během šesti měsíců, jež zbývají do října, musí průměrný růst naplnění podzemních nádrží činit asi devět miliard měsíčně, což je dost ambiciózní a těžko splnitelný úkol,“ řekl dříve finanční ředitel investiční společnosti Alfa-Kapital Dmitrij Skrjabin. Ke konci odběrové sezóny se očekává pád celkové úrovně naplněnosti evropských nádrží na 20 %, řekl.Situace na evropské plynovém trhu je i nadále komplikovaná, ceny obnovují historická maxima, evropské podzemní nádrže jsou minimálně naplněné za dlouhá léta, odběr pokračuje, a nikdo zatím nedokáže říct, dokážou-li evropští spotřebitelé načerpat k zimě dost plynu do svých podzemních nádrží.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

