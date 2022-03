„Demence těchto rusofobů již nemá hranic.“ Návrh šetřit na topení porovnali s idiocií

„Uvědomělý občan se nově pozná nejen podle UA vlaječky v profilovce, ale teď už i podle délky nudle u rypáku. Celý je to tak moc absurdní, že by to asi byla vynikající politická satira, jenže není... Člověk by čekal, a hlavně asi i doufal, že budou mít tihle lidé v současné době jiný starosti, než dělat odporný fotky u radiátoru a svádět lidi k přemýšlení o tom, jestli jsou páni poslanci opravdu takoví ignoranti, nebo jenom testují míru naší vlastní idiocie. Člověk by si skoro sebemrskačsky přál to druhý, jenže ono to nevypadá. Kdepak, novověk neskončil, novověk trvá,“ vyslovil se Michal Paroubek.