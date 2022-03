https://cz.sputniknews.com/20220313/media-evropa-je-na-pokraji-velkeho-svaru-kvuli-ukrajinske-krizi-18001214.html

Média: Evropa je na pokraji velkého sváru kvůli ukrajinské krizi

Média: Evropa je na pokraji velkého sváru kvůli ukrajinské krizi

Účastníci nedávného summitu EU ve Versailles nemohli najít společnou řeč v otázce financování obranných projektů, píše německý obchodní deník Handelsblatt. 13.03.2022, Sputnik Česká republika

Setkání se konalo na pozadí ukrajinské krize a mezi projednávanými tématy byly sankce proti Rusku, vstup Kyjeva do organizace a obrana. Na základě výsledků summitu bylo zveřejněno komuniké, v němž se strany dohodly na „výrazném zvýšení“ vojenských výdajů za účelem „efektivnější ochrany občanů“.Otázka financování však zůstala otevřená kvůli tomu, že se účastníci nemohli dohodnout kvůli vážným neshodám, které mezi nimi vznikly. Francouzský prezident Emmanuel Macron prosazoval, aby byly výdaje na obranu hrazeny z celkového dluhu EU. Proti tomu se postavili nizozemský premiér Mark Rutte a německý kancléř Olaf Scholz.Autor článku také poznamenává, že EU nemá jednotnou armádu a obranný průmysl, a právě společný vojensko-průmyslový komplex by mohl snížit náklady.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

