Na Krymu prohlásili, že se Kyjev pokouší prozkoumat obranu poloostrova

Ukrajina se pokusila prozkoumat protivzdušnou obranu regionu, vypustila v jeho směru bezpilotní letoun, řekl Sputniku stálý zástupce Republiky Krym při... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

„Doslova v těchto dnech sestřelily naše bdělé prostředky protivzdušné obrany nad krymským územím ukrajinský bezpilotní letoun Tu-141Striž. Byl vypuštěn ze strany Oděsy. Právě tam, v obci Rauchovka Berezovského okresu je dislokována 321. samostatná letka výzvědných bezpilotních strojů. Naši protivníci se tak pokoušejí prozkoumat sílu protivzdušné obrany regionu, aby se příště pokusili zasadit reálný úder,“ řekl politik.Není to podle jeho slov první nepřátelská akce ze strany Ukrajiny proti ruskému Krymu. „Za osm posledních let bylo těchto pokusů dost. Je to ozbrojená provokace na podzim 2018 v Kerčském průlivu, unesení krymských rybářských lodí, únosy obyvatel Krymu a mnoho dalších aktivit. Seznam zločinů kyjevského režimu proti obyvatelům Krymu je dost dlouhý. Všechna fakta byla shromážděna, účet bude brzy předložen,“ zdůraznil Muradov.Likvidace stroje svědčí podle jeho slov o tom, že Ukrajina „je i nadále teroristický stát, který je každou chvíli připraven k útoku na ruské objekty na Krymu, včetně civilních“.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

