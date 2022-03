https://cz.sputniknews.com/20220313/na-krymu-vysvetlili-jak-se-poloostrov-zmeni-po-obnoveni-dodavek-vody-z-dnepru-17984470.html

Na Krymu vysvětlili, jak se poloostrov změní po obnovení dodávek vody z Dněpru

Na Krymu vysvětlili, jak se poloostrov změní po obnovení dodávek vody z Dněpru

Spuštění Severokrymského průplavu umožní oživení úrody plodin závislých na vlhkosti, což de facto znamená, že dojde ke zvýšení produkce zeleniny a umožnění... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

Voda se průplavem na Krym dostala samospádem poté, co byla odstraněna hráz postavená na Ukrajině, přitom zdymadla na ukrajinském území zatím nebyla pro zásobování poloostrova otevírána. Stále jsou prováděny práce na průzkumu koryta kanálu a přípravě hydraulických bloků, až teprve po jejich dokončení bude zahájeno systémové zásobování Krymu vodou. Kanál vychází z Dněpru, protéká územím Chersonské oblasti, na Krym „vstupuje“ u Armjansku a končí na východě poloostrova.Spuštění vody podle jejích slov umožní i dynamický rozvoj rybářství.Již dříve oficiální představitel ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov prohlásil, že stažení ruských jednotek do Chersonu umožnilo odblokování Severokrymského průplavu. Vojenské oddělení zdůraznilo, že jejich specialisté již zahájili práce na čištění kanálu a obnově infrastruktury vodních staveb kanálu.Prostřednictvím dněperské vody dodávané severokrymským průplavem zajišťovala Ukrajina až 85 % potřeb Krymu ve sladké vodě. Po znovusjednocení Krymu s Ruskem však byly dodávky vody průplavem do republiky jednostranně zcela zastaveny. Předběžná výše škod způsobených vodní blokádou je podle odhadů pracovní skupiny 1,47 bilionu rublů.

