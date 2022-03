https://cz.sputniknews.com/20220313/nemecky-spiegel-pise-o-rozkolu-v-evropske-unii-kvuli-protiruskym-sankcim-17994702.html

Německý Spiegel píše o rozkolu v Evropské unii kvůli protiruským sankcím

Německý Spiegel píše o rozkolu v Evropské unii kvůli protiruským sankcím

Protiruské sankce rozdělují samotnou Evropu. Tento názor vyjádřil v pátek 11. března sloupkař časopisu Spiegel Markus Becker v článku věnovanému summitu ve... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-13T10:59+0100

2022-03-13T10:59+0100

2022-03-13T10:59+0100

svět

evropská unie (eu)

sankce

německo

der spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/12521078_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_34d4070b760839083fdf1bcb828590b8.jpg

Počáteční jednota a společný tlak na Rusko ničí rozdílné názory na otázky, jako je vstup Ukrajiny do EU, zastavení ruského dovozu energií a raketově rostoucí ceny ropy a plynu.Na setkání ve Versailles některé země trvaly na zrychleném postupu pro přijetí Ukrajiny do Evropské unie, jiné státy poznamenávaly, že takový postup neexistuje.„Neexistuje žádná zrychlená procedura vstupu,“ řekl nizozemský premiér Mark Rutte.Kontroverze vyvolala také otázka dovozu ropy a plynu z Ruské federace. Polsko, Litva a Lotyšsko rezolutně požadují zastavení veškerých dodávek, jiný názor zase vyjadřuje Německo.Bettel také odsoudil návrhy nových protiruských sankcích s tím, že „ti, kdo dnes požadují nové sankce, od nás zítra budou žádat více peněz“.V článku se také píše, že Itálie, Řecko a Španělsko souhlasily s omezením růstu spotřebitelských cen energetických zdrojů v EU, ale Německo a Nizozemsko měly být proti.Ne všichni lídři evropských zemí vřele přijali prohlášení ministra zahraničí EU Josepa Borrella o navýšení vojenských dodávek Ukrajině na jednu miliardu eur, protože toto rozhodnutí nebylo předem dohodnuto.Podle Beckera se nyní evropské země mohou buď vydat novou cestou samy, nebo bezmocně jít s davem.10. března Josep Borrell uvedl, že Evropská unie dosáhla hranice své schopnosti uvalit finanční sankce proti Rusku. Proti RF jsou podle něj zavedeny velmi tvrdé sankce, které těžce zatíží ruskou ekonomiku.Vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell také oznámil, že je nemožné, aby sankce proti Ruské federaci měly okamžitý účinek.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.Po zahájení Ruskem speciální operace na Ukrajině začal Západ zavádět nové sankce. Byly uvaleny mj. na Centrální banku Ruska a několik úvěrových organizací bylo odpojeno do SWIFTu. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Evropská unie a USA uzavřely nebe pro ruská letadla. Desítky velkých společností opustily ruský trh. Na tomto pozadí zvýšila Centrální banka RF klíčovou sazbu hned na 20 procent ročně, a ministerstvo financí zavázalo exportéry, aby prodávali 80 procent valutového zisku v rámci všech zahraničněobchodních smluv, což má stabilizovat kurz rublu. Zavádějí se i jiná opatření na podporu ekonomiky. Podle slov ruských úřadů má země velkou míru finanční bezpečnosti a kabinet ministrů si předem promyslel cesty řešení potenciálních problémů.

https://cz.sputniknews.com/20220311/slibovat-ukrajine-clenstvi-v-nato-byla-chyba-priznal-borrell-17972387.html

https://cz.sputniknews.com/20220313/borrell-oznamil-ze-sankce-proti-rusku-nemohou-mit-okamzity-efekt-17993802.html

https://cz.sputniknews.com/20220312/skakat-jak-kdo-piska-ne-turecko-ocenilo-vyhlidky-spoluprace-s-ruskem-v-podminkach-sankci-17981769.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), sankce, německo, der spiegel