Polsko bude registrovat uprchlíky z Ukrajiny, kteří chtějí v zemi zůstat

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří chtějí zůstat v Polsku, se začnou registrovat od středy, řekl v sobotu novinářům náměstek ministra vnitra a správy Polska Paweł... 13.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle posledních údajů se od 24. února dostalo do Polska z Ukrajiny asi 1,6 milionu lidí.Úřady zároveň žádají uprchlíky, aby ve středu nepřicházeli na místní správy.„Žádáme vás, abyste si to naplánovali na několik příštích dní. Bez ohledu na to, kdy požádáte, jste právně chráněni od prvního dne svého příjezdu do Polska,“ uzavřel Szefernaker.Szefernaker také uvedl, že úřady země se připravují na přijetí další vlny uprchlíků z Ukrajiny.Polské úřady se navíc podle náměstka ministra aktivně zapojují do pomoci občanům třetích zemí, kteří přijeli z Ukrajiny, dostat se domů.Informoval také o tom, že od 16. března budou moci Poláci, kteří přijali uprchlíky do svých domovů, žádat o proplacení vynaložených prostředků. Již dříve polský parlament schválil zákon, že Poláci, kteří poskytovali přístřeší ukrajinským uprchlíkům, by dostávali denně 40 zlotých (něco přes 200 korun) denně za každou osobu.24. února Rusko zahájilo vojenskou operaci, jejímž cílem je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Ruské ozbrojené síly prohlašují, že útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. Oběti jsou na obou stranách.Poté mnoho západních zemí zavedlo rozsáhlé sankce proti Moskvě, především proti bankovnímu sektoru a dodávkám high-tech produktů. Řada značek a služeb navíc oznámila ukončení práce v zemi.

