„Putin by válku nezačal.“ Čaputová svou touhou dodávat zbraně na Ukrajinu zvedla lidi ze židlí

Předseda SNS a bývalý premiér Slovenska Andrej Danko upozornil na výrok slovenské prezidentky o dodání zbraní na Ukrajinu a zajímala ho i reakci lidí. 13.03.2022, Sputnik Česká republika

„Zuzana Čaputová prohlásila, že volání, aby Ukrajina nedostávala vojenský materiál, nevede k míru, jen k posílení pozice Ruska a k faktickému ovládnutí Ukrajiny,“ napsal Danko.Podle jeho názoru hlava státu dala jasně najevo, že chce „riskovat zatažení Slovenska do války“.Následně sledujícím autor příspěvku adresoval otázky.„Souhlasíte s jejím názorem, že máme dodat zbraně na Ukrajinu? Od ženy a matky bychom mohli čekat jiná slova, co myslíte?“ dotazuje se Danko.Co na to uživatelé? Jak svědčí komentáře, vesměs zazněl nesouhlas.„Ukrajina 44 milionů obyvatel, Rusko 144 milionů obyvatel. Vojenská výzbroj nesrovnatelná. Paní prezidentka, nevím, že by působila dlouhodobě v politice nebo v energetice a tomu odpovídají i její vyjádření. Říká pouze naučené fráze, nebo to, co jí američtí poradci napíší, aby se zalíbila a aby splnila zadání,“zareagoval Juraj Petranin.„Ona už od samého začátku ví, co chce, tento plán existoval už dávno!! Putin by válku nezačal, léta ho ignorují a provokují. A do války nás určitě zatáhne tato tupá vláda i o to jim jde, všechno z Ruska zastavit, vždyť bude dovoz z USA za čtyřnásobné ceny a budeme dělat už jen na šeky! Kolik dává stát na naše děti? Porovnejte si to s ukrajinskými, copak ty naše jsou horší??“ vyslovila se Janka Bagínová.„Rusko a Ukrajina ať si to vyřeší sami mezi sebou, není třeba se míchat a už vůbec ne my ani nikdo. Naše paní ať se uklidní i celá její družina,“ podotkla Maria Vasilová-Studencová.„Nesouhlasím, to není matka a ani prezidentka slovenského národa. Tam bojuje Rusko a Ukrajina a je to jen jejich konflikt, do kterého by se neměl míchat nikdo cizí. A dodávání zbraní a munice jen eskaluje větší napětí a zabíjení nevinných lidí, žen a dětí,“ vyjádřil se Vojtěch Kolencik„Od ženy a matky ano, ale od zaprodané vlastizrádkyně, která se čirou náhodou stala prezidentkou, jiné ani nemůžeme čekat,“ poznamenala Iveta Krivankova.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

