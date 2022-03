https://cz.sputniknews.com/20220313/ted-bych-takovou-cenu-podepsal-obema-rukama-vuci-promluvil-o-smlouve-o-plynu-s-ruskem-17992339.html

„Teď bych takovou cenu podepsal oběma rukama.“ Vučić promluvil o smlouvě o plynu s Ruskem

„Teď bych takovou cenu podepsal oběma rukama.“ Vučić promluvil o smlouvě o plynu s Ruskem

Srbský prezident Aleksandar Vučić se přiznal, že by ochotně souhlasil s cenou plynu 400 dolarů za 1000 metrů krychlových od Ruska poté, co v červnu vyprší... 13.03.2022

V současné době Srbsko dostává plyn v souladu s dohodou z loňského listopadu s Gazpromem do 31. května za 270 dolarů za tisíc metrů krychlových, do Srbska putuje šest milionů metrů krychlových za den. Srbské úřady oznámily, že plánují podepsat další smlouvu s ruskou stranou na 10 let.„Když jsem vyjednával s (ruským prezidentem Vladimirem, pozn. red.) Putinem, nechtěl jsem souhlasit se 400 dolary za tisíc metrů krychlových. Teď bych takovou cenu podepsal oběma rukama,“ uvedl Vučič v TV Pink.Kroky ŘeckaVčera Sputnik psal o tom, že řecké návrhy na regulaci cen plynu snížily ceny plynu za čtyři dny o 50 %. Novinářům po summitu EU to sdělil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.Mitsotakis zaslal 8. března předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dopis s návrhy na urgentní zásah do situace na velkoobchodním trhu s plynem, v šestibodovém plánu - stanovit cenový strop, stanovit denní rozsah cenových výkyvů jako ochranné opatření, například v řádu +/- 10 %, v případě nutnosti a ukončení dodávek z Ruska věnovat se cenotvorbě plynu, stanovit strop průměrného zisku na velkoobchodním trhu s elektřinou např. cca 5 %, umožnit transakce pouze s přirozenou dodávkou zemního plynu.„Odstavec 12 závěrů [summitu] na mou žádost přímo odkazuje na prohlášení EU z 8. března, které velmi konkrétně uvádí, že strop cen plynu bude zvažován jako možnost mezi dalšími návrhy, které má Evropská unie vyhodnotit,“ řekl Mitsotakis. Podle jeho slov trh s plynem již dávno přestal fungovat podle tržních pravidel a je obětí spekulací.„Je příznačné, že jen za poslední čtyři dny, tedy od zveřejnění mého návrhu a vyjádření Evropské komise, se trh s plynem propadl o 50 %. Z cca 220 (eur za megawatt za hodinu), což bylo před pěti dny, asi na 115, co jsem viděl, to bylo asi před hodinou. To je nejlepší důkaz toho, že tento trh nefunguje normálně, že je spekulativní a že je to problém, který musíme řešit na evropské úrovni. To se týká trhu s plynem,“ řekl Mitsotakis.Evropská komise byla podle jeho slov požádána, aby na příští Evropské radě předložila konkrétní návrhy.„Tyto návrhy musí rada přijmout. Návrhy budou v příštích dvou týdnech. A doufám, že budou obsahovat ty, které mám já, i návrhy dalších kolegů. Jestli budou tyto návrhy přijaty, uvidíme skutečné snížení ceny plynu,“ uvedl řecký premiér.Slíbil také, že příští týden oznámí národní opatření na podporu obyvatelstva.

