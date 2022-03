https://cz.sputniknews.com/20220313/ukrajinec-se-pokusil-uprchnout-ze-zeme-predstiral-ze-je-zena-18000302.html

Ukrajinec se pokusil uprchnout ze země. Předstíral, že je žena

Podle Státní pohraniční služby Ukrajiny se obyvatel Kyjeva v paruce a make-upu pokusil uprchnout z Ukrajiny a na hranici se vydával za ženu. 13.03.2022, Sputnik Česká republika

„Na hranicích byl zadržen muž v ženských šatech. Obyvatel hlavního města se vydával za ženu a pokusil se nelegálně překročit hranici na kontrolním stanovišti Porubné. Muž vzal své nezletilé dítě a hraniční kontrole předložil pas manželky. Inspektor pohraniční kontroly Černovického oddílu však okamžitě odhalil tento úmysl 30letého muže. Líčení a paruka, kterou si nasadil, kyjevskému občanovi nepomohly,“ uvedl úřad na Facebooku.Poukazuje na to, že tímto způsobem se ukrajinský občan snažil zabránit mobilizaci do armády.Dalších 11 zadržených zadrželi pohraničníci Mogilev-Podolskij ve Vinnické oblasti.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

